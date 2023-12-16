4黨不分區立委參選人誰最有錢？　國民黨5億男「1人抵3黨」

▲國民黨不分區立委提名人蘇清泉。（圖／取自蘇清泉臉書）



記者杜冠霖／台北報導

中選會15日公布各政黨區域及不分區立委參選人財產申報，檢視4大政黨不分區名單財報發現，各政黨財力最雄厚者分別為國民黨排名11的前國民黨立委蘇清泉、身價至少5億，民進黨排名第18的會計師公會聯合會理事長黃奕睿身價上看3億，民眾黨提名的公關公司創辦人吳春城身價同樣破億，而時代力量第4名的江盛身價約3556萬元。

根據中選會公布財產申報，在民進黨不分區部分，排名第18的黃奕睿的財產申報最吸睛，名下有4筆土地、建物、一輛瑪莎拉蒂，另有3056萬存款、6筆股票共值1億734萬、還有總值130萬的兩張高爾夫球證、事業投資9449萬，另有2筆債權共7997萬，粗估身價破3億。

國民黨則是位於安全名單中、排名第11的安泰醫院創辦人蘇清泉財力最為驚人，他名下有67筆土地、17筆建物、存款8339萬、股票總值668萬、25筆保險、3251萬債權、高達4億5561萬的事業投資，另有2805萬的債務，身價至少5億。

民眾黨34席不分區立委提名人中，財產申報最多則為排名第4、戰國策傳播集團創辦人吳春城，名下27筆土地、10筆建物、一輛國產車、現金97萬、存款4509萬、股票總額127萬、基金554萬、一支120萬手錶、16筆保險、4千萬債權及1499萬事業投資，另有1581萬房貸，身價破億。

時代力量申報最多者則為排名第4、婦科醫師江盛，名下11筆建物、5筆土地、一輛日產車、存款692萬、基金229萬、14筆保險，另有總額237萬股票、897萬債券、價值70萬的黃金登記在太太陳瓊美名下，以及債務1969萬。

