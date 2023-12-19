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任職周年種下希望之樹　張麗善：從雲林出發看到台灣、世界的希望

▲雲林縣政府今日舉辦「2023縣長連任周年暨榮耀雲林典範獎頒獎典禮活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日舉辦「2023縣長連任周年暨榮耀雲林典範獎頒獎典禮活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（19）日舉辦「2023縣長連任周年暨榮耀雲林典範獎頒獎典禮活動」，縣長張麗善與縣民分享縣府團隊2023年在教育、環保、藝術、智慧科技、觀光、城鄉建設等各領域榮獲包括155項大獎肯定。縣長張麗善表示，為下一代種下希望之樹繼續成長茁壯，未來雲林將成農工商、科技俱進的城市，從雲林出發看到台灣的希望，也看到世界的希望。

縣政府今天同時舉行2023年榮耀雲林典範獎頒獎典禮，表揚在各領域發光發熱，榮耀雲林典範名人，共有黃俊雄、林聰明、丁重誠、陳美琪、張朝國、譚量吉、黃瑞仁及陳樹菊等8人獲獎。張麗善縣長希望透過雲林典範獎得主的故事，看見他們本身的自律，還有他們對這個社會充滿感恩與感謝的態度，同時看見推動禮義廉恥品德教育的典範。

張麗善指出，過去5年縣府團隊不斷磨合精進、努力學習，展現亮眼的成果，這一年來總共拿下155項國際、國內及中央部會的獎項，包括天下雜誌、國家發展委員會，台灣健康城市與友善高齡城市，相信在每一個鄉親的心目中，現在的縣府團隊是非常認真、全力以赴的一個團隊；她指出，未來雲林會是農工商並重，科技俱進的縣市，她相信未來雲林絕對會在台灣扮演非常重要角色，台灣絕對會扮演國際、全球非常重要的一個基地。

▲雲林縣政府今日舉辦「2023縣長連任周年暨榮耀雲林典範獎頒獎典禮活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲榮耀雲林典範名人，共有黃俊雄、林聰明、丁重誠、陳美琪、張朝國、譚量吉、黃瑞仁及陳樹菊等8人獲獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「不要問你的國家能為你做些什麼，而要問你能為你的國家做些什麼？」張麗善引用美國前總統約翰甘迺迪於1961年就職演說中的經典。並以此名言作為自我鞭策的目標，從第一任縣長任期時追問自己與縣府團隊能為雲林做些什麼，至第二任時淬轉成雲林能為台灣做什麼，並粹煉為「雲林上場，加速前進」的施政核心！「雲林上場」的逐步實現，是集合眾人之力累積而成的結果，他們的付出，不只成就了自己，也榮耀了雲林。

張麗善帶領的縣府團隊為了推動雲林邁向農工商科技城，啓動未來產業願景地圖九大產業園區的規劃，擘劃雲林縣智慧綠能產業廊帶，由該廊帶連結其他產業園區之產業鏈，打造縣內互惠互利之產業聚落，積極改善投資環境，為業者提供更好的轉型發展支援，為雲林創造就業機會，吸引外來就業人口，讓產業群聚效應。

面對全球化時代的競爭趨勢，縣府並積極於今（2023）年9月20日成立國際事務辦公室，目標在接軌國際。已先後接待美國在台協會（AIT）、日本長野縣與茨城縣官方貴賓，並於2023台灣咖啡節邀請日本、印尼、菲律賓、瓜地馬拉與馬紹爾群島大使蒞臨盛會，同時還與日本群馬縣館林市簽訂MOU。透過交流參訪，讓「雲林上場」走向國際，讓雲林被看見，讓台灣更矚目。

▲雲林縣政府今日舉辦「2023縣長連任周年暨榮耀雲林典範獎頒獎典禮活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善表示，為下一代種下希望之樹繼續成長茁壯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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