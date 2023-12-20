「搖頭擺尾」驚險片！雲林轎車逆向一路蛇行　騎士逃命急閃避

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣虎尾鎮光復路昨(19)日下午2時50分，有車輛一路蛇行逆向、數度急煞，險些波及他車，有民眾拍下驚險畫面，懷疑是酒駕上路，不過警方表示，駕駛沈男當下疑因高血壓，身體不適才會失控，也無酒駕情事，不過在事發前，沈男曾與另名騎士有行車糾紛，是否涉及肇事逃逸尚待進一步釐清。

▲雲林虎尾一輛車瘋狂逆向，有網友以為是酒駕緊跟在後。（圖／翻攝自臉書社團「虎尾人(讚)出來」，下同）



有網友在臉書社團「虎尾人(讚)出來」PO出2段影片，大白天1輛銀色轎車在馬路上跨越雙黃線逆向，為了閃對向車輛不斷蛇行，宛如完全不清楚自己正在違規行駛，多部機車見狀也趕緊煞停往一旁靠，危險畫面令人不禁替他捏把冷汗，原PO也怒斥該車是酒駕上路，他報警後仍緊追不捨，才讓該車主繩之以法，「恭喜小鎮村又度過了平安的一天」。

▲原PO在臉書社團貼出驚險影片，怒控對方是酒駕。



虎尾分局說明，沈男在光復路上某診所前倒車時，不慎與機車騎士碰撞，沈男雖下車表明想和解，見雙方無共識，便逕自開車離去，沿中正路、中山路往興南里河場道路行駛約4公里，最後在河堤道路旁高鐵橋被警方攔停才結束，不過沈男下車時疑似高血壓身體不適，沒有酒味也無酒駕情事，警方讓沈男稍做休息後，才帶回警局釐清案情。

另外，因沈男倒車受到波及的騎士因左腳不適自行就醫，並無大礙，而沈男是否涉及肇事逃逸，及詳細違規行為，待後續調查釐清。

虎尾分局呼籲，用路人駕駛車輛應注意自已身體狀況，如有不適應妥適休息再上路，於道路發生交通事故，務必通報警察處理，勿任意駛離，以免觸法，受罰，以確保道路交通安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。