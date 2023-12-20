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品質之選！雲林區漁會優質烏魚子評鑑　推烏魚大餐

▲雲林區漁會持續致力提升地方產業的發展，今年辦理優質烏魚子評鑑與烏魚季產業文化活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林區漁會持續致力提升地方產業的發展，今年辦理優質烏魚子評鑑與烏魚季產業文化活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林區漁會持續致力提升地方產業的發展，今年辦理優質烏魚子評鑑與烏魚季產業文化活動接連展開，今（20）日共有27位漁會烏魚產銷班與烏魚子加工製作業者參加評比，23日將在箔子寮漁港直銷中心廣場，舉辦漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，及112年度烏魚展示展售品嚐促銷活動，提供來賓品嚐。

▲雲林區漁會持續致力提升地方產業的發展，今年辦理優質烏魚子評鑑與烏魚季產業文化活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲總幹事林傳育指出，烏魚季產業文化活動主要是藉以提升雲林沿海在地烏魚特產素質。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林區漁會今年優質烏魚子評鑑已邁入第17年，雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年因氣候變遷影響結卵率，養殖烏魚子產量驟減而不足，所以漁會特地大量加購台灣海峽捕獲野生烏魚子加工，為了持續推廣讓鄉親都能吃到優質海味，以量制價，價格較去年低些。

烏魚子評鑑評審長黃榮富表示，因今年寒流來沒幾日又回暖所以烏魚在結子上較無以往順暢，所以今年能夠有收成的就表示用了很多心力照顧環境才能收成並參賽，參賽烏魚子均在品質之上。評分標準包括5~7兩及7兩以上兩種重量等級，及外觀20%，風味35%，質地與口感40%與資料審查5%來計分。

▲雲林區漁會持續致力提升地方產業的發展，今年辦理優質烏魚子評鑑與烏魚季產業文化活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林區漁會持續致力提升地方產業的發展，推出烏魚大餐。（圖／記者蔡佩旻攝）

總幹事林傳育指出，烏魚季產業文化活動主要是藉以提升雲林沿海在地烏魚特產素質，並開創銷售管道，希望藉由活動的推動將在地高品質烏魚子與國人分享，今年推出的烏魚大餐有香烤烏金鑽、經典佛跳牆、烏金五柳枝、烏魚米糕、藥膳豬肚甲魚湯、芋香砂鍋魚、鐵板烏魚腱、清蒸午仔魚、麻油爆魚膘、豬事揚帆等10道菜，外加水果盤與飲料，每桌只酌收材料費6000元限量200桌。

▲雲林區漁會持續致力提升地方產業的發展，今年辦理優質烏魚子評鑑與烏魚季產業文化活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年參賽烏魚子均在品質之上。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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