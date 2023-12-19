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社會 社會焦點 保障人權

1歲女娃生日隔天變忌日！與父母命喪國道　村長不捨曝清寒苦境

▲▼ 國3竹山車禍 。（圖／記者高堂堯攝）

▲國3竹山車禍，黑色自小客車內的一家三口重傷不治。（圖／記者高堂堯攝）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

國道3號246.8公里處，18日深夜發生死亡車禍，施男載著妻女行經該處不明原因自護欄翻車，隨後又遭後車追撞，導致3人均傷重死亡。鄰居指出，施男一家三口生活困苦，平時靠謝姓妻子是打零工以及救濟金過活，1歲女兒事發前1天才剛滿周歲，烏塗村長張翠屏表示，有聯絡愛心關懷協會等單位，雖然家屬想靠自己，但是龐大的喪葬費很辛苦，也希望外界能夠協助幫忙這一家。

鄰居指出，謝女跟前夫有一個孩子已16歲，目前就讀高職，施男跟謝女在前年結婚，施男一家家境清寒，很疼惜彼此生下的女兒，即使家裡經濟困頓，也幫女兒做生日，而女童17日生日剛滿周歲，沒想到18日就變忌日。

▲▼ 。（圖／）

▲死亡的女童一天前才剛滿周歲。（圖／家屬提供）

施男老家雲林縣林內鄉烏塗村長張翠屏指出，施男家屬昨天知道出事後後很震驚，「怎麼有辦法去承受」，聽到的時候就先連絡家屬，就想說事情都發生了，後續看要怎麼處理，大家都很不忍心，因為小孩子前一天還在她這邊，很活潑也都笑口常開，只是還不會講話跟走路，施男母親也會帶著4歲孫女串門子，鄰居也都會幫忙顧，「當然聽到這消息大家都很難過，但還是要處理，後面要負擔的就是喪葬費用」。

張翠屏說，因為施男家屬年紀也大了，沒有什麼資源去處理這些事情，村裡面有這種狀況，就聯絡愛心關懷協會以及同濟會等相關單位，看能不能在這麼緊急的時候，多一些援助，希望外界能夠協助幫忙這一家，雖然家屬想靠自己，但是龐大的喪葬費很辛苦，就跟家屬講以後有辦法以後再回饋社會。

▲▼ 烏塗村長張翠屏 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲烏塗村長張翠屏談車禍的一家三口。（圖／記者蔡佩旻攝）

該起事故發生於18日10時許，43歲施男事發時不明原因自撞內側護欄，車輛往內、中線車道翻覆、嚴重變形，施男與1歲女兒受困車內，42歲謝姓妻子則被拋飛車外遭輾重傷。後方由63歲顏姓男子所駕駛的自小客車，因閃避不及當場撞上施男的轎車，2車嚴重毀損。顏男全身多處擦挫傷，同車的60歲吳女受有重傷，至於施男一家三口則是因傷勢過重死亡。

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