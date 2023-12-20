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酒醉大鬧台鐵！軌道上徘徊漫步「區間車急剎」　離譜畫面曝光

記者李姿慧／台北報導

疑似酒醉民眾大鬧台鐵，位苗栗的台鐵崎頂車站昨(19日)發生一民眾跳入軌道徘徊，一輛區間車進站發現緊急剎車，所幸未撞及，台鐵急報警後，警方欲將其帶離，未料該民眾不斷激烈反抗、拒絕離開鐵軌，最後動員員警、站務員和旅客等共4人終於該鬧事民眾抬離軌道，影響4列車誤點，890人行程被延誤。

▲▼疑似酒醉民眾跳入軌道大亂台鐵行車，前後動用4人才終於抬離該旅客。（圖／讀者提供）

▲疑似酒醉民眾跳入軌道大亂台鐵行車，警方欲將該民眾拉離現場，民眾奮力反抗。（圖／讀者提供）

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昨(19日)下午14時13分，一列2184次區間車行駛至崎頂站時，發現竟有一民眾在軌道上徘徊，乘務人員緊急通報車站，台鐵立刻報警處理，並提醒其他上、下行列車行駛時留意。

未料該民眾並未離開，後續一列1177次區間車下午14時20分行駛到崎頂站，正準備進站時，司機員發現該民眾入侵路線，區間車緊急停車，所幸順利剎停未撞及。

警方趕到現場後也跳下軌道欲將民眾拉離軌道，只見該入侵軌道民眾不斷反抗，拒絕離開軌道，互相拉扯許久，2名站務員和1名等車旅客陸續也跳下軌道幫忙，14時26分終於將民眾帶離現場。

▲▼疑似酒醉民眾跳入軌道大亂台鐵行車，前後動用4人才終於抬離該旅客。（圖／讀者提供）

▲▼疑似酒醉民眾跳入軌道大亂台鐵行車，前後動用4人才終於抬離該民眾，連旅客也跳下去幫忙。（圖／讀者提供）

▲▼疑似酒醉旅客入侵台鐵大亂行車，包含員警、站務員和旅客共4人將其抬離。（圖／讀者提供）

據悉，該民眾疑似酒醉，跳下軌道大鬧台鐵，該起事件也影響4列車累積延誤21分，旅客約890人行程受到影響。

對此，台鐵局說明，12月19日14時13分發現有1位民眾於站內東線徘徊，立即通報相關列車注意運轉，並請鐵路警察處理。14時26分路警將該民眾帶離現場，列車恢復正常行駛。

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