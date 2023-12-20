香港重啟投資移民「對象包括台灣人」　須擁有1.2億淨資產

▲香港街景。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

港府19日公布消息，預計2024年年中正式推出「新資本投資者入境計劃」並接受申請，以進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，意味著暫停8年的投資移民重新啟動。在新計劃下，18歲或以上合資格人士，包括台灣華籍居民均可提出申請。

香港財經事務及庫務局局長許正宇19日在新聞簡報會上表示，新計劃將有助增強香港資產及財富管理、金融及相關專業界別的發展優勢，並為業界服務鏈的各個環節帶來更多商機和高質量就業機會。



在新計劃下，18歲或以上合資格人士，包括外國國民、中國籍取得外國永久性居民身分的人士、澳門居民、台灣華籍居民均可提出申請。他們需符合一般入境和保安規定，且無不良紀錄。



資產方面，申請人須證明在提出申請前的2年內，擁有不少於3000萬港元（約新台幣1.2億元）的淨資產，並須投資最少3000萬港元於獲許投資資產，包括投資最少2700萬港元於股票、債券、存款證等獲許金融資產和非住宅房地產，並向全新成立的入境計劃投資組合投入300萬港元。

按港府公布內容，獲批申請人可攜同其配偶及其18歲以下未婚和受養子女來港，一般可獲准在港逗留不多於2年，期滿後可申請延長逗留期限不多於3年，其後可在每3年期屆滿時，再申請延長逗留期限不多於3年。



內容指出，若申請人及其受養人在港連續通常居住不少於7年，可依法申請成為香港永久性居民；如申請人未能符合該規定，但連續符合新計劃的財務規定不少於7年，則可申請無條件限制地在港逗留；如申請獲批，申請人可自由處置其投資的資產。



許正宇表示，香港作為居住和生活的地方，擁有很多其他地方沒有的優勢，當局對新計劃和整體配套有信心；新計劃的門檻相對其他經濟體的類似計劃具競爭力，投資產品選擇豐富，申請者滿足7年居住要求可申請成為香港永久性居民，日後出行到不同地方可享莫大便利。