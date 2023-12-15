陸委會聯手策進會舉辦香港新移民座談　鼓勵港人成為新台灣人

▲陸委會及策進會共同舉辦香港新移民座談。（圖／陸委會）

記者魏有德／綜合報導

陸委會與台港經濟文化合作策進會（策進會）13日與30多名在台港人舉行座談。多名與會港人在會中反映，部分網傳資訊不正確，再加上定居申請方面的問題和港人聘用台籍員工因故離職聘雇中斷造成的問題等，期待陸委會及策進會提供協助和指南。

▲陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水。（圖／陸委會）

對此，陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水在現場提供說明及建議，同時，請台港服務交流辦公室協助跟進相關案件申請進度，他表示，「港人要有信心，只要依規定備妥相關文件，一起成為新台灣人皆指日可待。」

▲與會港人熱議在台投資就業遇上的疑難雜症。（圖／陸委會）

據了解，與會的港人包括護理、文化、金融等領域專業人士，也有從事跨國貿易、烘焙教室、商務諮詢、網路媒體、美容業等經營管理者，此外，台灣各大學香港校友會總會榮譽會長麥業成台灣香港協會理事長桑普皆到場分享經驗。

台港服務交流辦公室下屬的策進會為台灣支持港人的服務平台，陸續舉辦「好生活＠台灣」、「2023臺適生活」、「港人身心健康及生活輔導」、「香港影展」、「市集」與「足球賽」等數十場講座及交流活動，協助港人榮著台灣生活及解決各類疑難雜症。