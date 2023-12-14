　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

計程車拒載、濫收費將被扣分！香港通過《的士司機違例記分草案》

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港計程車。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會14日通過《的士司機違例記分條例草案》，若計程車司機進行了濫收車費、拒載等違規行為，都將會被記分。司機在兩年內累計被記15分，或超過15分的話，將會被取消駕駛計程車的資格一段時間。

根據新的規定，濫收車費、拒載等會被記10分；繞路及拼車等記5分；拒發收據等記3分。若兩年期間累計被記15分或多於15分，司機將會被取消駕駛計程車的資格一段期間。

香港運輸及物流局局長林世雄指出，司機不會單純因為乘客投訴而被記分，而是經過警方調查取證各被法庭定罪之後才被記分，也就是說，記分制對大部分奉公守法的良好司機並無影響。

對於是否強制所有計程車在車內安裝攝影系統，林世雄提到，政府會要求車隊持牌人將來安裝攝錄系統，至於是否強制安裝，則涉及較複雜問題，會在通過條例草案後，著手研究可行性，諮詢業界意見。

對於網約車平台是否也將納入管理，林世雄說，政府計劃在明年中就有關規管所涉及的政策和法律觀點，以及海外經驗研究所得的要點，與業界及持份者溝通，並會視乎一宗涉及網約汽車平台司機司法覆核案件的進展，以及案件對規管制度可能帶來的影響等，擬定詳細建議，預料2025年上半年進行詳細諮詢。

ET快訊
摩天輪外流「12分鐘」就完事！　醫：3條件建議看診
快訊／玉女歌手哽咽哭了！　痛揭音樂教父劣行
快訊／麥當勞宣布漲價！　8主餐全變貴
Sandy主持「超糗口誤」全放送！　急改口畫面被卡
快訊／戴資穎3局力退南韓好手　年終賽2連勝明對安洗瑩
協商吵翻天！游錫堃看不下去講「公道話」　藍委敬禮：全民院長
國庫當提款機　爽拿277萬吃喝玩樂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

爸娶繼母！北大妹被趕出家門　6年後得知「心碎真相」淚崩

重病母過世前一晚仍幫兒蓋被子　畫面曝光…網淚：母親的本能

計程車拒載、濫收費將被扣分！香港通過《的士司機違例記分草案》

港府重申公務員政治中立　前提是效忠國家

他9萬買到「保時捷 918」…一上路秒被交警扣下！結局超爆笑

陸大學傳強迫學生捐血　每班5個人「退縮就不評優」

慎入！吃羊肉爐驚見「半截老鼠」...煮到已入味　他噁到反胃

中央經濟工作會議　中國智庫：判斷仍不足無特效藥

號稱一個月能瘦5公斤！「減肥咖啡」驗出違禁物質　陸警查獲1噸

賺翻了！大陸又挖到「38噸金礦」　價值逾700億

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

為何婚後不想跟婆家住？

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

爸娶繼母！北大妹被趕出家門　6年後得知「心碎真相」淚崩

重病母過世前一晚仍幫兒蓋被子　畫面曝光…網淚：母親的本能

計程車拒載、濫收費將被扣分！香港通過《的士司機違例記分草案》

港府重申公務員政治中立　前提是效忠國家

他9萬買到「保時捷 918」…一上路秒被交警扣下！結局超爆笑

陸大學傳強迫學生捐血　每班5個人「退縮就不評優」

慎入！吃羊肉爐驚見「半截老鼠」...煮到已入味　他噁到反胃

中央經濟工作會議　中國智庫：判斷仍不足無特效藥

號稱一個月能瘦5公斤！「減肥咖啡」驗出違禁物質　陸警查獲1噸

賺翻了！大陸又挖到「38噸金礦」　價值逾700億

傅孟柏才爆秘婚　玩大冒險「強吻男星」簡嫚書現場看傻

不爽太刺眼！機車路權促進會成員拔35爆閃燈　妨害公務罪送辦

王品營收目標衝300億元　董座陳正輝：5年內問題不大

評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

妹子一到日本「秒刷爆8萬」　友急借錢！網看傻：回國還債

屏東工地1工人上午墜樓送醫　下午病情惡化搶救不治

男友揪2人集體性侵女友　她心碎質問！渣男竟回：妳難道不愛我嗎

使用高功率電器　台電「勸世」兩大要點要注意

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

AAA紅毯／夫碩順壓軸霸氣登場！　樂童音樂家零互動⋯粉絲笑出來

禮貌貓對鏡頭「起立揮手」　溫柔喊喵...萌翻全網>

大陸熱門新聞

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

媳婦拒生2胎！婆婆「自己生」　結局超辛酸

周海媚離世病歷外流　2人被捕處分曝光

公車保齡球式中學門口撞殺！一排學生遭輾捲車底

周海媚過世「病歷遭洩漏」　警逮捕醫院職工

周海媚病逝！不死的癌症偏愛女性

慎入！吃羊肉爐驚見「半截老鼠」...煮到已入味

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中當場噴血亡

賺翻了！大陸又挖到「38噸金礦」　價值逾700億

彩券獨中6.4億！老闆：這組號碼他簽了3年

史上最大銀行貪污案！3神鬼行長聯手A走149億

妹子手長凍瘡一查確診紅斑狼瘡！醫揭可怕死因

他9萬買到保時捷 918一上路慘了！結局超爆笑

更多熱門

相關新聞

港府重申公務員政治中立　前提是效忠國家

港府重申公務員政治中立　前提是效忠國家

在「反送中」運動爆發近5年後，香港當局建議修改公務員守則，重申公務員必須維持「政治中立」，但前提是效忠國家和香港。

嘉大港生在台車禍「重癱近3年」　奇蹟漸復返港復健靜養

嘉大港生在台車禍「重癱近3年」　奇蹟漸復返港復健靜養

越南重彈一中舊調　新表態香港是中國內政

越南重彈一中舊調　新表態香港是中國內政

狂被檢舉記點！職業駕駛氣到中風、憂鬱症　上百計程車衝凱道抗議

狂被檢舉記點！職業駕駛氣到中風、憂鬱症　上百計程車衝凱道抗議

小黃駕駛抗議　交長：記點制很必要

小黃駕駛抗議　交長：記點制很必要

關鍵字：

香港計程車的士

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面