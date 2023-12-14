計程車拒載、濫收費將被扣分！香港通過《的士司機違例記分草案》

▲香港計程車。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會14日通過《的士司機違例記分條例草案》，若計程車司機進行了濫收車費、拒載等違規行為，都將會被記分。司機在兩年內累計被記15分，或超過15分的話，將會被取消駕駛計程車的資格一段時間。

根據新的規定，濫收車費、拒載等會被記10分；繞路及拼車等記5分；拒發收據等記3分。若兩年期間累計被記15分或多於15分，司機將會被取消駕駛計程車的資格一段期間。

香港運輸及物流局局長林世雄指出，司機不會單純因為乘客投訴而被記分，而是經過警方調查取證各被法庭定罪之後才被記分，也就是說，記分制對大部分奉公守法的良好司機並無影響。

對於是否強制所有計程車在車內安裝攝影系統，林世雄提到，政府會要求車隊持牌人將來安裝攝錄系統，至於是否強制安裝，則涉及較複雜問題，會在通過條例草案後，著手研究可行性，諮詢業界意見。

對於網約車平台是否也將納入管理，林世雄說，政府計劃在明年中就有關規管所涉及的政策和法律觀點，以及海外經驗研究所得的要點，與業界及持份者溝通，並會視乎一宗涉及網約汽車平台司機司法覆核案件的進展，以及案件對規管制度可能帶來的影響等，擬定詳細建議，預料2025年上半年進行詳細諮詢。