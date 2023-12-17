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香港政府今年赤字估破千億　財長坦言：明年不排除再陷赤字

▲▼香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

▲香港近年經濟表現不佳。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波預估，今年香港政府綜合財政赤字可能會超過1000億港元，大幅高於年初預測的570億元，並且，下年度繼續出現赤字的機會也不能排除。

陳茂波在網誌上提到，受到全球高利率、地緣政治、供應鏈布局調整等因素影響，香港經濟增長動力受壓，資產市場持續疲弱，政府收入也受到影響，其中來自股票和物業交易的印花稅以至地價收入，較今年初的估算大幅減少。

陳茂波指出，2023至24年度，在計及發債所得後，特區政府綜合財政赤字預計可能會略超1000億元，較今年初發表《預算案》時預測的570多億元為高。

陳茂波說，展望明年，地緣政局仍然複雜多變，遏抑香港經濟增長的速度，跟資產市場相關的收入難以快速恢復，下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺。

▼香港財長陳茂波。

▲香港財政司司長「財爺」陳茂波。（圖／CFP）

陳茂波還說，事實上，撇除防疫抗疫，以及在疫情期間為穩住經濟而推出的逆周期措施等開支後，政府開支由2017至18年度的4700多億元，增加約40%至2022至23年度的6600多億元，遠超同期政府收入的增幅，「這段期間，政府出現了三年的赤字，財政儲備由11029億元下降至8348億元。」

陳茂波提到，過去幾年，政府開支大幅增加，確實提升了公共服務、惠及市民，但開支經過一段時間的高速增長後，必須進入整固階段，有效管控開支以至適當節流是不能避免，「這是保持公共財政穩健、經濟和社會可持續穩定發展的要素之一。」

陳茂波強調，政府今年會繼續維持公務員編制零增長，並已推行「資源效率優化計劃」，各政策局及部門2024-25年度須節省經常開支的1%，並於2025-26年度再節省1%，節省所得的資源將會在內部重新調配，供優化和推出新的公共服務，「在管控開支增長的過程中，我們會小心考慮和兼顧社會和經濟發展的需要，特別是顧及社會上最弱勢、最有需要的市民的情況。」

陳茂波還說，至於增加政府收入，最有效和實際的做法，離不開把經濟的「蛋糕」做大，透過發展經濟，拉動更多的收入，「我們必須持續增強自身的競爭力、尋求新的突破，發展新的增長點，才能為香港拼得更高、更快和更可持續的增長。」

▲香港匯豐銀行。（圖／CFP）

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