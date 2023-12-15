香港警方追加通緝鄭文傑等5人　每人懸賞400萬元





▲香港警方追加通緝鄭文傑等5人。（圖／翻攝自直播）

文／中央社

香港警務處國家安全處今天宣布，追加通緝前英國駐港領事館職員鄭文傑等5名流亡海外港人，每人懸賞港幣100萬元（約新台幣400萬元），指控他們鼓吹「港獨」，涉嫌勾結外國及境外勢力危害國家安全。

據星島網報導，港警國安處14日下午5時45分，於警察總部舉行記者會。國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，宣布通緝名單更新，除早前8人外，再追加通緝5人，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌、蔡明達，每人懸賞100萬元。

香港警務處官網發布「國家安全案件通緝人士及懸紅公告」稱，鄭文傑（33歲男），前英國駐港領事館職員，涉煽動分裂國家、勾結外國及境外勢力危害國家安全罪。2020年8月至2022年6月期間，聯同他人成立政治組織「避風驛」、「英國港僑協會」及「香港影子議會」，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」。

公告並指鄭文傑2020年7月至2023年7月期間，多次透過不同的平台和形式，請求外國對中央和特區官員、司法和執法人員進行「制裁」，對中國及香港特區採取其他敵對行動。

公告稱，許穎婷（24歲女），前學民思潮成員，在美的港人組織「We The Hongkongers」發起人，涉勾結外國及境外勢力危害國家安全罪。2020年10月至2022年1月期間，多次透過不同的平台和形式，請求外國對中國進行「制裁」、封鎖以及採取其他敵對行動。

邵嵐（24歲女），前城市大學學生會外務副會長，涉勾結外國及境外勢力危害國家安全罪。公告稱她於2020年10月至2023年7月期間，多次透過不同的平台和形式，請求外國對中國及香港特區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動，包括「制裁」中央和特區官員及檢控人員。

霍嘉誌（42歲男）和蔡明達（46歲男），YouTube頻道「升旗易得道」主持人，涉煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪。公告稱他們在2020年7月至2023年8月期間，於社交媒體平台共同操作「升旗易得道」頻道，並發布多段涉嫌煽動分裂國家和顛覆國家政權的影片。

公告還稱，霍嘉誌呼籲觀眾加入外國軍隊，參與軍事訓練，甚至組織軍隊，以圖實現「香港獨立」，推翻中國憲法所確立的中華人民共和國根本制度。蔡明達則主張觀眾於外國接受軍事訓練，呼籲聯同其他中國民眾，以「武力」推翻中國及香港特區政權機關；又大力鼓吹「港獨」，將香港特區從中國分離出去。

據外媒此前報導，2020年獲得英國政治庇護的鄭文傑，早已被港警列入通緝名單。

2019年8月香港「反送中」運動期間，當時身為英國駐港總領事館職員的鄭文傑到中國出差，卻於返港途中在香港高鐵西九龍站的中國管轄區被帶走。事件曝光後，中國當局指鄭文傑因嫖娼被控，並被行政拘留15天。

鄭文傑獲釋後接受英國媒體訪問時表示，自己遭到中國當局執法人員嚴刑逼供，包括被秘密警察質問英國在「反送中」的角色等。鄭文傑認為這是政治迫害，但深圳羅湖警方隨後公開兩段錄影，指他承認嫖娼並且懺悔。

2020年7月1日，鄭文傑宣布，他向英國內政部申請政治庇護已獲批准，並指自己是首名香港公民及英國國民海外護照持有人（BNO）獲英國當局給予政治庇護，可在英國停留5年。