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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／侯康34.7%、賴蕭35.9%　差距再縮小僅輸1.2個百分點

▲▼國民黨召開正副總統提名人記者會，侯友宜、趙少康。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。（資料照／記者陳家豪攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選倒數24天，《ETtoday民調雲》最新民調發現，國民黨侯友宜、趙少康與民進黨賴清德、蕭美琴的差距再縮小，支持度分別為34.7%、35.9%，兩方僅差1.2個百分點，選戰陷入膠著，而民眾黨柯文哲、吳欣盈仍墊底，以19.6%位居第三。

根據《ETtoday民調雲》數據，賴蕭配支持度由前次38.5%下滑2.6個百分點至本次35.9%；侯康配與柯盈配兩組候選人的支持度變化不大，侯康配支持度由前次35.1%微幅減少0.4個百分點至本次34.7%，柯盈配支持度則持平；至於不投票或投廢票1.5%；不知道8.3%。

▲▼2024總統大選最新民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲2024總統大選最新民調，可點圖放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供，下同，點圖放大）

進一部交叉分析顯示，賴蕭配支持者以中部與南部地區最多，分別是37.4%與41.8%；侯康配支持者以北部、東部離島地區領先，分別拿下37.0%、43.0%；另賴蕭配在30-39歲與40-49歲居優勢，分別為36.6%與36.5%，侯康配則在50-59歲、60歲及以上都擁較高支持度，分別為41.9%、53.2%；至於柯盈配支持者20-29歲更達43.7%。

至於中間選民，雖柯盈拿下26.3%的支持度最高，但與侯康的24.2%及賴蕭23.1%相比，並無明顯領先。

▲▼2024總統大選最新民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

看好度的部分，根據本次調查結果，有44.3%民眾看好賴蕭配會當選2024總統與副總統，30.1%看好侯康配，13.8%看好柯盈配，另有11.8%表示不知道/沒意見。但當被問及三組候選人中，絕對不會投給哪一組？調查結果顯示，有40.5%民眾表示不會投給賴蕭配，27.3%絕對不投給侯康配，而絕對不投給柯盈配者則有20.6%，此外，有11.5%的民眾表示不知道/沒意見。

該民調為《ETtoday民調雲》於12月18日至19日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,224份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。經費來源是ETtoday新聞雲。
 

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