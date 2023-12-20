民調追平賴蕭「關鍵在侯友宜」　蔡正元：北市要突破連勝文防線

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選《聯合報》19日公布的最新民調中，侯康配支持度追平賴蕭配，引發各界討論。前立委蔡正元直言，台北市在整體趨勢上有個連勝文防線，國民黨總統候選人侯友宜一定要有突破才有可能贏；前立委郭正亮也提到，連勝文的得票是40.8％，侯應該也可以達到，因為目前國民黨的情況不錯。

▲侯友宜（左）民調追平賴清德（中），柯文哲（右）暫居第三名。（合成圖／記者李毓康、陶本和、林敬旻攝）

《聯合報》19日公布2024總統大選民調，調查結果顯示，侯康配、賴蕭配支持度皆為31％，柯盈配則是21％墊底；此外，3組候選人的好感度都介於36％至42％之間，但其中不喜歡柯盈配的比率為49％，比賴蕭配、侯康配高出至少11％，不滿意度創新高。

▲蔡正元認為，侯友宜要突破連勝文防線才有可能贏。（資料照／記者林敬旻攝）

前立委郭正亮19日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中提到，侯康配打平賴蕭配是因為「侯友宜在雲嘉南高屏，他的落後差距變小」，尤其《聯合報》民調明顯變小，雖然侯在北北基暫時落後，但在桃竹苗大贏；而在《美麗島電子報》民調中，侯在台北市贏的情況也不多，應該是政見沒有發酵的關係。

郭正亮表示，國民黨現在還在打負面文宣，最多只能鞏固基本盤，正面文宣才能搶下新的選票，30至39歲族群會落後10％、台北市會落後，他覺得是白領年輕人沒有抓到國民黨釋放出的政策訊息，畢竟台北市是以白領族群為主。

同場來賓蔡正元也指出，台北市在整個趨勢上有個連勝文防線，關鍵在於侯友宜一定要突破才有可能贏。郭正亮則補充道，「連勝文的得票是40.8％，侯友宜應該可以到40.8％，因為目前國民黨的情況是不錯的。」

《聯合報》民調的調查是在12月13日至17日晚間進行，成功訪問1250人、368人拒訪；在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.8％內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權，調查經費來自聯合報。