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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大學生辣問九二共識沒共識怎麼談？　趙少康曝原因：當成芝麻開門

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康19日晚間前往苗栗聯合大學演講，現場開放學生問答，一名大三學生犀利提問，目前兩岸九二共識根本沒有共識，未來要如何達成雙方會談的條件？對此，趙少康表示，九二共識本來就是各說各話，「你就把它當成芝麻開門，芝麻開門，門就打開了，芝麻開門是什麼？你管它是什麼」，重點是態度，現在民進黨逼著北京講清楚，兩岸就僵在這個地方。

▲▼ 中廣董事長趙少康 。（圖／記者崔至雲攝）

▲趙少康近日積極前往校園演講，搶攻年輕人選票。（資料照／記者崔至雲攝）

該名大三學生提問，趙少康認為目前兩岸關係僵化是因為現在執政黨不願意溝通，但他觀察到的結果是，對岸要求執政黨必須遵守九二共識這個沒有共識的共識，這樣一來，未來要如何達成雙方會談的條件？

趙少康回答，九二共識關鍵是一個中國，但什麼是一個中國，北京說是中華人民共和國，台灣說是中華民國，各說各話，而且當時雙方是各以口頭表述，根本沒有一個正式名稱，隨便怎麼叫都可以，起初北京是反對的，後來發現民進黨也反對，北京就接受了。

趙少康接著說，九二共識本來就是各說各話，大家不要深究，轉而開始談論技術性問題，例如要不要共打犯罪、經貿怎麼發展等等，沒想到民進黨一上來就逼問北京，九二共識是不是中華民國、承不承認一個中國是中華民國，北京當然不會承認，北京本來沒有要爭這個，大家打個馬虎眼就算了，結果現在非要被逼著講，兩岸關係本來沒有到這麼僵，現在非要講清楚，就僵在這個地方。

趙少康表示，兩岸未來要不要談下去、要不要合作、要不要和平，如果要看得很嚴重，那當然不用談，但假如北京不堅持了，「你就把它當成芝麻開門，芝麻開門，門就打開了，芝麻開門是什麼？你管它是什麼」，重點是態度，如果講不清楚就不罷休，那就都不用談了，這樣也可以，乾脆不要賺那1年1600億美金的錢。

最後，趙少康說，民進黨過去放話說要廢掉ECFA，也就是海峽兩岸經濟合作架構協議，結果直到現在也沒廢掉，「賭博贏錢就算了，還要講說你很笨，幹嘛？到底目的何在？」

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