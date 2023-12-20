快訊／卓冠廷調地籍資料＆航測圖　3點踢爆柯文哲「隱匿炒地脈絡」

▲卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料。（圖／翻攝自卓冠廷臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭指名下的農地租給遊覽車公司當停車場，柯宣布今（20）將刨除水泥，回歸農地使用。不過，民進黨發言人卓冠廷進一步踢爆柯連續撒了3大謊，根據航測圖及地籍資料，該農地另外幾位地主都是女性，「還是你無法交代這團圈地人的真實身份，編了一個故事來取信社會？」且在柯買農地的同一年，該地就已經做停車場，不只鋪水泥而已，指控柯買農地、炒地。

名嘴徐嶔煌爆料，柯文哲在擔任台北市長時曾申報新竹市隆恩段的農牧用地，其登記時間是2008年9月22日，但現況是鋪上水泥變成停車場。柯回應那是父親與新竹5位醫生合股買的地，這塊土地他持份是24分之5，但他長年都在台北很少關注，都是父母處理，了解後得知，土地買來時就已經鋪上水泥，土地上還有農舍。

對於柯文哲說法，卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料，直指柯文哲說謊。根據地籍資料，持有該土地的另外幾個人的身分證字號都是女性，卓批評，「我正式踢爆，你跟團炒農地還，牽拖什麼爸爸、醫生團購還扯台大學長勒？」、「你要不要看一下，該農地上目前6位地主，除了你柯文哲之外都是女生啦！台大學長是哪一位？還是你所謂台大學長用人頭買地？還是你無法交代這團圈地人的真實身份，編了一個故事來取信社會？把人民都當3歲小孩？」

其次，卓冠廷指初，根據統計，台灣女性醫師比例2018年是百分之19.4，柯文哲或他的父親隨機遇到4名女醫師的機率為千分之1.6，更何況是2008年，他合理質疑，柯文哲對地主身份其實不熟悉，所以才對人民撒了大謊，柯文哲跟團買這塊農地、炒地的真實脈絡，被隱匿了。

最後卓冠廷說，柯文哲回應時裝傻，一副他今天才知道這塊農地停遊覽車，所以自己好奇調了航測圖，整理農地變化，發現柯文哲又說謊；根據航測圖資訊，柯文哲買農地的同一年，就已經做停車場了，不只是鋪水泥而已，別避重就輕。

卓冠廷細數，1985年前地主蓋了二層樓的農舍，旁邊種菜算是符合農用；2004年農舍前開始停一些遊覽車，但3分之2都還是綠地；2006年新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫書頒布，2007年7月開始大規模整地，2008年7月柯文哲和其他5人買地過戶，2008年10月已拍到停車場營業。

卓冠廷痛批，連續撒了3大謊，還演得一副「了不起、負責」對樣子，所有信徒們集體膜拜的聖人形象，「我真的覺得很可笑」，請問柯文哲：「第一，你買地那年就有停車場，15年了，你有沒有收租金？收了多少租金？有沒有報稅？第二，你說是其中一個地主去簽約，請問是誰主導農地違規使用15年？第三，柯家是跟著誰給的資訊來這邊圈地？第四，你的農舍租給誰？是不是土地開發公司？你們的關係是什麼？」