　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／卓冠廷調地籍資料＆航測圖　3點踢爆柯文哲「隱匿炒地脈絡」

▲▼卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

▲卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料。（圖／翻攝自卓冠廷臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭指名下的農地租給遊覽車公司當停車場，柯宣布今（20）將刨除水泥，回歸農地使用。不過，民進黨發言人卓冠廷進一步踢爆柯連續撒了3大謊，根據航測圖及地籍資料，該農地另外幾位地主都是女性，「還是你無法交代這團圈地人的真實身份，編了一個故事來取信社會？」且在柯買農地的同一年，該地就已經做停車場，不只鋪水泥而已，指控柯買農地、炒地。

名嘴徐嶔煌爆料，柯文哲在擔任台北市長時曾申報新竹市隆恩段的農牧用地，其登記時間是2008年9月22日，但現況是鋪上水泥變成停車場。柯回應那是父親與新竹5位醫生合股買的地，這塊土地他持份是24分之5，但他長年都在台北很少關注，都是父母處理，了解後得知，土地買來時就已經鋪上水泥，土地上還有農舍。

對於柯文哲說法，卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料，直指柯文哲說謊。根據地籍資料，持有該土地的另外幾個人的身分證字號都是女性，卓批評，「我正式踢爆，你跟團炒農地還，牽拖什麼爸爸、醫生團購還扯台大學長勒？」、「你要不要看一下，該農地上目前6位地主，除了你柯文哲之外都是女生啦！台大學長是哪一位？還是你所謂台大學長用人頭買地？還是你無法交代這團圈地人的真實身份，編了一個故事來取信社會？把人民都當3歲小孩？」

其次，卓冠廷指初，根據統計，台灣女性醫師比例2018年是百分之19.4，柯文哲或他的父親隨機遇到4名女醫師的機率為千分之1.6，更何況是2008年，他合理質疑，柯文哲對地主身份其實不熟悉，所以才對人民撒了大謊，柯文哲跟團買這塊農地、炒地的真實脈絡，被隱匿了。

最後卓冠廷說，柯文哲回應時裝傻，一副他今天才知道這塊農地停遊覽車，所以自己好奇調了航測圖，整理農地變化，發現柯文哲又說謊；根據航測圖資訊，柯文哲買農地的同一年，就已經做停車場了，不只是鋪水泥而已，別避重就輕。

卓冠廷細數，1985年前地主蓋了二層樓的農舍，旁邊種菜算是符合農用；2004年農舍前開始停一些遊覽車，但3分之2都還是綠地；2006年新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫書頒布，2007年7月開始大規模整地，2008年7月柯文哲和其他5人買地過戶，2008年10月已拍到停車場營業。

卓冠廷痛批，連續撒了3大謊，還演得一副「了不起、負責」對樣子，所有信徒們集體膜拜的聖人形象，「我真的覺得很可笑」，請問柯文哲：「第一，你買地那年就有停車場，15年了，你有沒有收租金？收了多少租金？有沒有報稅？第二，你說是其中一個地主去簽約，請問是誰主導農地違規使用15年？第三，柯家是跟著誰給的資訊來這邊圈地？第四，你的農舍租給誰？是不是土地開發公司？你們的關係是什麼？」

▲▼卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

▲▼卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

▲▼卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

▲▼卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

▲▼卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

▲▼卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

▲▼卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

▲▼卓冠廷今天翻出歷年航測圖及地籍資料。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

ET快訊
快訊／台中男陳屍紅色廂型車　親友「喚不回」淚崩
世界12強賽隊伍確定！　官網公布維持分組6取2
快訊／往機場注意！　國2回堵逾5k紫爆
ET民調／侯康34.7%、賴蕭35.9%　差距再縮小僅輸1.
巫苡萱爆假分手！　帶7年男友回「香閨」
寒流低溫下修！　最冷時間曝
限時1天！iPhone下殺1折開賣　Apple Watch
陸人湧東京灣「盜撈梭子蟹」還拍照PO網炫戰果！　日漁民氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市士林北投立委號次出爐！　吳思瑤1號、張斯綱2號、侯漢廷4號

「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

ET民調／擔心ECFA會中斷？　47.1%認為賴蕭當選兩岸經貿會惡化　

ET民調／侯康34.7%、賴蕭35.9%　差距再縮小僅輸1.2個百分點

ET民調／有感施政！許淑華滿意度破83%　南投9大政策與便民措施排行出爐　

大學生辣問九二共識沒共識怎麼談？　趙少康曝原因：當成芝麻開門

快訊／卓冠廷調地籍資料＆航測圖　3點踢爆柯文哲「隱匿炒地脈絡」

侯友宜提課後照顧免費　學者點讚：支持雙薪家庭大幅減輕負擔

民調追平賴蕭「關鍵在侯友宜」　蔡正元：北市要突破連勝文防線

柯粉搶賴清德開票之夜路權　黃暐瀚批：心態跟黃牛搶票一樣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

爸媽帶1歲孩疑返家自撞　國道4車追撞1家3口全亡

吃飯加太多醋惹怒老闆　陸男被趕出餐廳還遭追打

北市士林北投立委號次出爐！　吳思瑤1號、張斯綱2號、侯漢廷4號

「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

ET民調／擔心ECFA會中斷？　47.1%認為賴蕭當選兩岸經貿會惡化　

ET民調／侯康34.7%、賴蕭35.9%　差距再縮小僅輸1.2個百分點

ET民調／有感施政！許淑華滿意度破83%　南投9大政策與便民措施排行出爐　

大學生辣問九二共識沒共識怎麼談？　趙少康曝原因：當成芝麻開門

快訊／卓冠廷調地籍資料＆航測圖　3點踢爆柯文哲「隱匿炒地脈絡」

侯友宜提課後照顧免費　學者點讚：支持雙薪家庭大幅減輕負擔

民調追平賴蕭「關鍵在侯友宜」　蔡正元：北市要突破連勝文防線

柯粉搶賴清德開票之夜路權　黃暐瀚批：心態跟黃牛搶票一樣

快訊／台中神岡驚傳男子陳屍紅色廂型車　親友「喚不回」淚崩

北市士林北投立委號次出爐！　吳思瑤1號、張斯綱2號、侯漢廷4號

門口被貼「董事長室」…周揚青：快換掉！　改公主辦公室成果超滿意

亞尼克萬里創始店深夜火警　疑天花板電線走火濃煙竄出

「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

最冷時刻還沒到！寒流周五清晨達最強「探7度」　下周迎2波冷氣團

ET民調／擔心ECFA會中斷？　47.1%認為賴蕭當選兩岸經貿會惡化　

「HONDA全新入門休旅」12月發表！運動款現身　折合新台幣40萬

世界12強賽隊伍確定　官網公布維持分組6取2

台積電漲2元至587　指數漲近60點重回17600

兒拿色色傳單求媽掃碼　天真喊「我喜歡按摩！」

政治熱門新聞

賴宅特勤清掃照風傳　國安局回應了

老家違建看出賴清德缺陷　黃揚明：堅持不認錯

新竹農業用地變停車場　柯明刨水泥

柯粉搶賴競總路權　黃暐瀚批：像黃牛

關鍵在侯　蔡正元：要突破連勝文防線

ET民調／侯康34.7%、賴蕭35.9%　差距再縮小僅輸1.2個百分點

藍綠白正副總統候選人正面交鋒！　20日起政見、辯論共6場時程一覽

趙少康拋2青年政見　大學生熱烈鼓掌

快訊／侯友宜體育界造勢破萬人　拋政見喊「最重要是我要當選」

王婉諭拚連任！在地教師力挺

挺郭大將往藍靠攏！柯這樣說

學生問九二沒共識怎談？趙少康回4字

卓冠廷調航測圖　踢爆柯文哲「隱匿炒地脈絡」

賴蕭小贏、侯康緊追、柯盈仍在20%徘徊　12月6民調一次看

更多熱門

相關新聞

關鍵在侯　蔡正元：要突破連勝文防線

關鍵在侯　蔡正元：要突破連勝文防線

2024總統大選《聯合報》19日公布的最新民調中，侯康配支持度追平賴蕭配，引發各界討論。前立委蔡正元直言，台北市在整體趨勢上有個連勝文防線，國民黨總統候選人侯友宜一定要有突破才有可能贏；前立委郭正亮也提到，連勝文的得票是40.8％，侯應該也可以達到，因為目前國民黨的情況不錯。

柯粉搶賴競總路權　黃暐瀚批：像黃牛

柯粉搶賴競總路權　黃暐瀚批：像黃牛

老家違建看出賴清德缺陷　黃揚明：堅持不認錯

老家違建看出賴清德缺陷　黃揚明：堅持不認錯

中選會：1/11、12、13　AI深偽影音主要攻擊日

中選會：1/11、12、13　AI深偽影音主要攻擊日

王婉諭拚連任！在地教師力挺

王婉諭拚連任！在地教師力挺

關鍵字：

2024總統2024柯文哲2024立委2024縣市立委2024新竹市立委

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

限時1天！iPhone下殺1折開賣

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

高雄男公園燃燒成焦屍　身分是市議員兄長

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

快訊／最美雙胞胎依依證實離婚！

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面