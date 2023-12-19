國防大學教授涉洩密！邱國正喊槍斃　校方已停聘配合送辦

▲民進黨立委林靜儀召開「國防大學失職淪親中公司與詐騙集團賺錢金雞母？系評會無視利益回避竟仍試圖包庇？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委林靜儀爆料，國防大學理工學院教授葛明德主持我國精密系統研究，卻私下透過人頭開設公司與中國技術合作，時間長達10年；此外，他的懲處案的系教評會委員之一，竟是該公司股東劉益銘。對此，國防大學19日表示，全案已移交司法偵辦，如果有違失將會嚴懲不貸。

林靜儀日前踢爆葛明德案，引起國防部長邱國正震怒，痛批「叛國槍斃」依法究辦；不過，隨後又有消息指稱，葛明德以兒子葛翊凡名義成立「德創奈米科技公司」，其中12名的股東中，竟然有6位是國防大學教授，甚至劉益銘還是葛明德懲處案的系教評會委員。

對此，國防大學19日表示，全案已主動移送司法偵辦，後續將全力配合司法調查、釐清案情，若調查結果確有違失，將追究嚴懲，決不寬貸。

國防大學政戰主任余熙明少將也在林靜儀的記者會上表示，接獲此案後，就已成立專案小組，決議將葛明德停聘3個月、暫停所有科研跟計劃職務並移送司法偵辦。他也強調，劉益銘已經在校評會主動申請迴避，而他是否兼職也在調查中，都將依法辦理。