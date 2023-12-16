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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴力挺「中二戰貓」林靜儀　千人湧進沙鹿高喊：再贏一次

▲立委林靜儀16日在台中沙鹿舉辦海線聯合競總及後援會成立大會，現場湧進上千支持者。（圖／翻攝林靜儀臉書）

▲林靜儀在台中沙鹿舉辦海線聯合競總及後援會成立大會，現場湧進上千支持者。（圖／翻攝林靜儀臉書，下同）

記者陳弘修／台中報導

立委林靜儀16日在台中沙鹿舉辦海線聯合競總及後援會成立大會，現場湧進上千支持者，民進黨副總統候選人蕭美琴、行政院長陳建仁也特別現身力挺。蕭美琴表示，林靜儀兩年前接受挑戰，在地方派系盤根錯節，這樣有正義感的溫暖的女醫師，願意勇敢接受徵召，到艱困的地方挑戰，她過往與林靜儀也有很多法案共同合作，包括婚姻平權和外交事務，林靜儀不僅懂得在地服務也瞭解國際事務，她希望未來立法院溫柔堅定的力量在國會和自己一起努力，呼籲台中第二選區的鄉親們，勇敢支持林靜儀。

16日出席台中沙鹿舉辦海線聯合競總及後援會成立大會，力挺林靜儀的各界友人，除了蕭美琴與陳建仁外，還包括立委劉世芳與林俊憲，，以及台中市議員楊典忠、王立任、曾威、張家銨、張芬郁、林德宇，南投縣議員沈夙崢、台南市議員王宣貿，以及沙鹿各界社團幹部、補選時期力挺的在地重要人士陳奇勳、易錦隆、李順涼，前立委陳柏惟也到場支持林靜儀，眾人都懇請台中鄉親支持林靜儀，守住台中關鍵一席，

蕭美琴表示，海線「風很透」，但卻因民眾熱情而感到溫暖，林靜儀兩年前接受挑戰，在地方派系盤根錯節，這樣有正義感的溫暖的女醫師，勇敢接受徵召，到艱困的地方挑戰，她自己也曾被徵召投入花蓮選舉，耕耘十多年，能理解林靜儀的心情。

▼民進黨副總統候選人蕭美琴現身台中力挺林靜儀。

▲立委林靜儀16日在台中沙鹿舉辦海線聯合競總及後援會成立大會，現場湧進上千支持者。（圖／翻攝林靜儀臉書）

蕭美琴說，從林靜儀身上可以看到「戰貓精神」，「戰貓精神」的概念就是平常與人為善，愛好和平、民主自由，喜歡交朋友、善良、關心全世界，但不能踐踏台灣人的尊嚴。台灣近年經濟成長到可以還債，還可以擴大長照服務更照顧0-6歲，「賴蕭配」在國際上不會讓大家漏氣，國內也需要立法院溫柔堅定的力量，一起支持國家建設以及進步的法案，拜託台中鄉親繼續給林靜儀溫暖。在成立大會上，蕭美琴也與林靜儀一同高舉球棒，象徵強棒出擊，讓2024再贏一次。

行政院長陳建仁在替林靜儀加油打氣時也指出，距離選舉不到一個月，政府不停遭到在野黨抹黑，對手要重啟服貿、副主席還跑去中國，他呼籲台灣人為了子孫，不能走回頭路，2024總統跟立法委員，應該選擇能延續蔡英文政策的人選。

對於地方上有耳語說看不到林靜儀的建設，陳建仁的回應也直接打臉，他表示，林靜儀為了台中發展，積極向行政院爭取建設與預算，包括長照、育兒及改革稅制等，以台中交通與環境為例，林靜儀爭取了中捷藍線要跟沙鹿共構，以及水建設，更要求讓台中港發展亞洲離岸風電典範，讓電源可以自給自足，這些都是林靜儀支持，因此，他要再次呼籲台中鄉親，支持真正為台中打拼的林靜儀，為國會留下優秀的人才。

▼行政院長陳建仁作證，林靜儀為了台中積極向中央爭取建設與預算。

▲立委林靜儀16日在台中沙鹿舉辦海線聯合競總及後援會成立大會，現場湧進上千支持者。（圖／翻攝林靜儀臉書）

民進黨立委林俊憲在請託台中海線鄉親支持林靜儀時也表示，為了力挺林靜儀對抗黑金，他不惜從台南開車來回五小時，只為了來這裡講十分鐘，因為這裡是最有代表性的選區，要繼續相挺立法院表現最好的林靜儀，林靜儀投入地方選舉，選得很辛苦，但他相信正義的力量可以打敗黑暗勢力，因為林靜儀當選絕對不會佔土地。

林俊憲表示，林靜儀很會向政府「討經費」，這招也讓他自己也在旁邊偷偷學習，大家有目共睹，林靜儀關心孩子的教育，教室、廁所，操場跑道，為了下一代與地方發展，一步一腳印來爭取，她跟團隊短短兩年在地方跑超過八千多場活動，在國會問政表現第一名，還出名到國外獲得醫師社會貢獻獎，這是在賴清德、陳時中之後，第三位獲獎者，也是第一位獲獎的女性醫師，他呼籲要讓優秀的人選進入立法院。

前立委陳柏惟也表示，回憶起四年前在此參選時，民眾不敢和他握手也害怕被拍到，至今大家開始討論民主，這個過去批評不自由的選區，從大家都不敢發表意見，變得越來越民主。

話鋒一轉，陳柏惟也抨擊國民黨立委候選人顏寬恒蓋捷運沒有利益迴避、詐領助理費起訴，自身講不清楚爭議卻只高喊政治追殺、司法迫害。陳柏惟呼籲，台中鄉親與民眾必須選出一個讓自己子孫願意效仿的典範，肯讀書、認真的人，就是林靜儀。

▼前立委陳柏帷表示，回憶起四年前中二選區參選時，民眾不敢和他握手也害怕被拍到。

▲立委林靜儀16日在台中沙鹿舉辦海線聯合競總及後援會成立大會，現場湧進上千支持者。（圖／翻攝林靜儀臉書）

▲立委林靜儀16日在台中沙鹿舉辦海線聯合競總及後援會成立大會，現場湧進上千支持者。（圖／翻攝林靜儀臉書）

看到上千支持者出席台中沙鹿舉辦海線聯合競總及後援會成立大會，林靜儀除了表示感謝與溫暖外，她也指出，海線長期沒有被好好對待，外界都當作這裡是沒發展的地方，而這個地區十年立委選舉七次，就因為一個家族和他們的私心，讓鄉親這麼疲勞她感到非常心疼，也認為這樣是不對的。

林靜儀表示，台中第二選區，無論機場、軍機發展、航太產業、能源港口、重要產業都在這裡，是國家關鍵的地區，而她也向鄉親們承諾，當選後要將這裡打造成全台灣最重要的地方。

林靜儀強調，她相信選民的勇氣，並承諾再給她四年，會讓台中市第二選區的大家得到超過二十年的建設，林靜儀就是大家最好的朋友，為了更好的台灣，不能走回頭路。

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