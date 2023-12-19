不滿遭抹黑！顏寬恒控對手違反《選罷法》　林靜儀：歡迎來告

記者白珈陽／台中報導

台中市第二選區國民黨候選人顏寬恒，因為不滿同選區對手民進黨立委林靜儀在12月7日的記者會指稱，他在餐會賄選、前金後謝、做假民調等，顏怒批這些都是不實指控、造謠，今（19）日下午前往台中地檢署按鈴，提告林靜儀涉及違反選罷法意圖使人不當選。

▲顏寬恒今下午前往台中地檢署按鈴申告。（圖／記者白珈陽攝）

針對顏的大動作，林靜儀回應表示「歡迎來告」。

顏寬恒今天下午3時由律師陪同，前往台中地檢署按鈴申告。顏表示，他在2022年補選時，因在座談會上提供炒米粉、貢丸等台灣小吃，遭對手檢舉，有多位里長、里民被檢調大動作搜查，結果無保請回，最後伴隨著選舉結束，檢方以不起訴偵結。

顏認為，現在距離選舉不到一個月，因上次對手嘗到甜頭，這次仍會用相同手段，但凡是一杯鋁箔包飲料、一杯爆米花、甚至包子或肉粽，都有可能遭到對方檢舉。

顏指出，最高檢察署早已明訂標準，提供適度的茶水、便餐、炒米粉、便當等，都不會構成賄選，而對手一定知道這些在調查過後不會有結果，但透過繪聲繪影，來影響選舉造成寒蟬效應，導致沒人敢再站出來替他助選、辦說明會。

顏強調，對手不要抹黑、浪費司法資源，更不要讓檢調變成民進黨的打手，對於司法威信是很大的損害，更不應該把民眾自由選擇的權利踐踏在地。

他也呼籲選民，只要發現賄選情事，一定要勇敢站出來，不要怕民進黨查水表，因為這時的膽怯會換來未來4年的空轉，最後一個月，請大家堅定意志，不要被這些毫無根據的謠言，影響對於候選人的支持。

林靜儀則表示，歡迎顏寬恒來告，既然他認為司法可信，為什麼自己案件要抹黑司法說是政治追殺？ 林靜儀呼籲顏寬恒相信司法、面對司法，希望顏寬恒也能儘速面對豪宅侵佔國有地爭議，並請證人出庭。