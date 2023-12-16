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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「戰貓」蕭美琴台中連趕6場助講　送快樂貓！與孩子分享聖誕故事

▲▼戰貓蕭美琴在台中連趕6場幫立委候選人站台助講，與孩子們分享聖誕故事。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼戰貓蕭美琴在台中連趕6場幫立委候選人站台助講，與孩子們分享聖誕故事。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨副總統候選人蕭美琴16日在台中市連趕6場立委候選人競選活動，到教會接受牧師祝福、出席競選總部成立、談防疫政績等，其中在立委張廖萬堅的場子，不但以戰貓名義送上快樂貓，還和現場大小朋友分享聖誕節故事，蕭說，獨佔是一人份的快樂，分享是多人份的開心，希望孩子知道分享的善意，讓社會充滿互助的風氣。

張廖萬堅午後舉辦耶誕說故事及氣墊派對活動，這類的親子活動已連續辦了9年，從說故事表演、泡泡派對、音樂會到紙風車演出，今年藝文季活動算是走到歲末尾聲，今天的氣墊派對是特別加映場，目的就是提前給孩子一個快樂耶誕。

▲▼戰貓蕭美琴在台中連趕6場幫立委候選人站台助講，與孩子們分享聖誕故事。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

蕭美琴到場後，首先送給張廖萬堅一隻快樂貓，還特別將競選彩帶披在快樂貓身上，希望快樂貓未來和張廖萬堅一起把快樂希望分享給孩子。

蕭美琴為現場孩子講述一本故事繪本「不一樣的聖誕禮物」，故事內容是，分享愛可以結交更多的朋友，獨佔是一人份的快樂，分享是眾人多份的開心，希望孩子能夠懂得分享，讓社會充滿互助的風氣。

蕭美琴隨後前往莊競程醫藥護後援會成立大會，她說，在美國的時候，深刻感受到很多國家都很羨慕台灣，很多人都問她，為什麼台灣的防疫可以做得這麼好，尤其是碰到全球性危機的時候，雖然台灣也碰到很多的挑戰。

▲▼戰貓蕭美琴在台中連趕6場幫立委候選人站台助講，與孩子們分享聖誕故事。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

她認為，台灣在醫療領域要持續的投資和進步，因此就需要像莊競程這樣專業的醫療人才，繼續留在國會，幫第一線的醫事人員爭取權益，幫在地的鄉親朋友守護健康。

蕭美琴接著又到向上教會進行感恩演講，高唱聖歌、接受牧師、教友的祝福，幫江肇國助講；傍晚還出席林靜儀海線競總成立、謝志忠造勢晚會以及蔡其昌競總大會，行程緊湊忙碌。

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