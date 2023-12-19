郭哲敏洗錢217億首開庭！突吞不明藥物　錢帥君現身旁聽深情對望

▲88會館負責人郭哲敏女友錢帥君。（圖／翻攝自Instagram／claireccc___0715）

記者黃哲民／台北報導

北市88會館負責人郭哲敏因涉經營賭博網站與地下匯兌洗錢，潛逃泰國被押解遣返、被依《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴且羈押禁見至今，新北地院今（19日）首度提訊郭男開庭，他的女友錢帥君現身旁聽，數度和郭男深情對望，郭否認檢方所有指控，更批檢舉人以不實內容挾怨報復，希望法官查明真相、還他清白。

現年42歲的錢帥君17歲就出道，曾是女模與女團成員，據悉，她跟郭哲敏交往10多年，盛傳她為郭生了2名子女，但2人至今沒登記結婚，郭男所涉案情爆發後，錢帥君更加低調，幾乎在社群媒體銷聲匿跡。今下午開庭時，她靜靜旁聽做筆記，不時望向坐在被告席的郭男，2人眼神頻繁相對。

▲88會館負責人郭哲敏涉洗錢案，新北地院今（19日）首度審理，郭的女友錢帥君（黑外套）低調旁聽不受訪。（圖／記者黃哲民翻攝）

郭哲敏在庭訊時始終喊冤，否認經營賭博、地下匯兌或從事洗錢。郭男庭訊前在被告席從律師手中拿不明藥物吞下，法官看見急問「你吞了什麼？律師給你什麼？」郭說是在押期間因病固定須吃的藥，今被提訊太緊張忘了吃，所以請律師幫他帶來補吃，法官怒形於色，拿卷證重敲桌面，告訴律師此舉很不妥，「你很資深，律師請自重！」

身材瘦高、穿著便裝戴著口罩與帽子遮臉的錢帥君，開完庭被媒體認出，詢問她是否特地來看郭哲敏、2人是否很久沒碰面，是否知道郭哲敏的病情，錢帥君在朋友遮擋下低頭不語，下樓梯不慎絆了一下、帽子掉飛出去，她連忙用手遮臉，隨即搭車離開。

▲88會館負責人郭哲敏涉洗錢案，新北地院今（19日）首度審理，郭的女友錢帥君（戴帽者）低調旁聽不受訪。（圖／記者黃哲民翻攝）

郭哲敏被起訴涉從2018年起，以AWESOME集團名義在台設立睿世等多家公司，承租伺服器機房整合旗下公司自行開發、或承接其他遊戲開發商的線上博奕遊戲，串接到睿世管理的「包網平臺」供賭客簽賭，並開放境外各賭博業者在中國地區、香港及東南亞等地經營的賭博網站進駐平臺，藉此從賭資抽成牟利。

檢方估算，郭哲敏藉由「包網平臺」共同經營賭博網站，至2022年底獲利至少5520萬餘美元，折合台幣約16.5億元，郭指示張旭昇等親信透過地下匯兌、人頭帳戶層層轉帳或使以虛擬貨幣製造金流斷點，將自己或詐團的不法獲利匯回台灣躲避官方查緝，集團洗錢約台幣217億元，郭從中獲利約1.2億元，用來購買不動產、名畫或跑車。

▲被稱為洗錢大亨的88會館負責人郭哲敏，逃亡泰國被遣返回台歸案。（資料照／記者張君豪翻攝）

郭哲敏在檢警去年（2022年）11月搜索約談前離境，逃亡海外被通緝約10個月，調查局與刑事局駐外人員掌握郭男常在泰國、馬來西亞與日本3地飛來飛去，今年7月會同泰國官方拘提郭男，隔月（8月）10日下午3點多重兵押解從曼谷搭機回台歸案，訊後被聲押禁見獲准，今年11月起訴後，法官裁定郭繼續羈押禁見至今。

郭哲敏逃亡期間，新北檢今年2月間已先起訴郭男帳房杜韋蓁等集團成員，與昔日新北市蘆洲區角頭大哥、「PGtalk」負責人林秉文共18人，各涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》與《組織犯罪條例》等罪嫌，並建請對杜、林等7人從重量刑。

本案衍生出郭哲敏的北市松勤路88號的私人招待所「88會館」，長期招待檢警高官不當飲宴的連串風波，隨著「88會館」陳年監視影像離奇外流，多名涉足其中的官警被處分，時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋，更因帶隊到88會館續攤涉及接受免費招待而丟官，被移送懲戒法院職務法庭審理中。