台南警破總統選舉賭盤...查扣賭資655萬　這組候選人賠率最高

記者林東良／台南報導

台南市警刑事警察大隊破獲線上「總統選舉賭盤」，並在北中南各地追緝李姓主嫌等6人到案，查出集團成員以「接單專員」名義，在臉書社團刊登選舉賭盤廣告，招攬賭客匯款下注，收取賭資轉換成「泰達幣」洗錢，匯出境外交給上游，涉案金額高達655萬多元，全案依總統副總統選舉罷免法、洗錢防制法及反滲透法等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警刑事警察大隊破獲線上「總統選舉賭盤」，北中南追緝李姓主嫌等6嫌到案，查出涉案金額高達655萬多元，全案擴大偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）





警方說，刑大偵四隊日前於網路巡邏中，發現臉書社團「2024總統選舉賭盤賠率以及最新民調」張貼總統選舉賭盤相關訊息，疑涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，經報請台南地檢署指揮偵辦，於11至12月間持台南地院及台南地檢署核發之搜索票及拘票，會同刑大偵二隊、偵六隊、第三分局、永康分局及新竹憲兵隊，分別至桃園、新竹、雲林、嘉義等地，查獲李姓主嫌等6人到案。

據了解，該賭博集團經營模式係以「接單專員」之名義，在臉書社團刊登選舉賭盤廣告，對外招攬賭客匯款下注，該賭盤是以本次2024總統副總統選舉結果為標的（如賴清德讓票130萬賠率1:2.5、柯文哲1:3、侯友宜1:2.8、郭台銘1:5）及藍白合（侯柯1:2.5、柯侯1:2.3、郭侯1:3.3、郭柯1:1、柯郭1:5.5以及藍白不合作1:2.5），收取賭博款項，並由境外不明人士指示國內外籍共犯將悉數賭資，交由吳姓共犯以假幣商之名義換成「泰達幣」後，再轉至境外上游賭博集團。

南警刑大偵四隊循線追查涉案金流，歷經數月蒐證查出該選舉賭盤幕後操盤者，並於11月至12月間陸續拘獲集團共犯，初步清查涉案金額高達新台幣655萬餘元，全案於14日以總統副總統選舉罷免法、洗錢防制法及反滲透法移送台南地檢署偵辦。

台南市警察局刑事警察大隊林宏昇表示，賭博行為害人害己，選舉賭盤更嚴重影響選舉的公正性與公平性。值此年底大選時刻，警方雖動員投入選舉安維勤務，但打擊犯罪的決心絕不手軟，尤其是意圖藉年底大選從事賭盤等不法行為者，將積極查辦。