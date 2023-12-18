新北檢跨國打詐！假投資害250人痛失600萬　2嫌收押3交保

▲新北地檢署偵查大樓。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦1起詐騙集團利用假投資、假徵才訊息坑騙被害人案件，發現詐團不僅在臉書使用企業帳號刊登廣告，還在美國網域架設煞有介事的的網站矇騙大眾，檢方透過刑事局跨海求助，首度獲得美國國土安全部門HSI協查，揪出購買美國網域架設網站賣給詐團收租的吳姓工程師與洪姓系統商，日前將2人聲押禁見獲准，收錢幫詐團登廣告的廖姓商人交保50萬元。

新北地檢署去年（2022年）8月偵辦徐姓男子為首的詐團，破獲利用假投資、假徵才訊息坑騙被害人的機房，發現這個詐團在臉書狂登廣告誘人上當，今年2月先逮到與詐團合作的廣告商廖男，查出他利用任職廣告公司之便私自接案，替詐團客製化廣告內容，還協助詐團在臉書用企業帳號投放廣告，以便快速通過臉書審查。

檢警深入追查發現，徐男為首的詐團不僅利用臉書廣告提供的連結讓受害人主動聯繫，另在美國的Godaddy平台購買網域架設網站，外觀煞有介事，經刑事局尋求國際合作，新北檢首度取得美國國土安全部門（Homeland security investigation，簡稱HSI）協助，查出網域購買人是在台灣的1名吳姓工程師。

新北地檢署檢察官吳姿穎日前指揮刑事局與新北、桃園及高雄等地警方，聯手拘提吳男到案，查出他從2021年起，向美國Godaddy平台購買網域並客製化假投資、假徵才網站，交由合作的系統商洪姓男子給詐團使用，藉此賺取出租費用，初估至少250位受害人因吳、洪2人的行為受騙，損失金額達600餘萬元。

本案是檢警透過台美合作打擊詐欺犯罪，一舉剷除詐團幫兇、切斷詐欺犯罪鍊的少見案例，目的是從廣告面、網路技術面加以突破，自源頭遏止詐欺犯罪，維護金融秩序與保護民眾財產安全。

洪男到案跟吳男都被檢方視為詐團共犯，訊後以2人涉犯加重詐欺取財、洗錢等罪嫌，且犯罪嫌疑重大、有勾串與反覆實施詐欺犯罪之虞等理由聲押禁見獲准，廖男因涉幫詐團更新被警政署165防詐專線封鎖的臉書廣告，訊後交保50萬元，另有2嫌各交保3萬元與8萬元。