25歲男為賺2千元淪車手！ATM前「站太久」　日領20萬當場被抓

▲▼桃園一名失業男子為了2千元淪為車手，還揹上詐欺、洗錢防制法罪名。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市25歲王姓男子長期無業，日前受某女子探詢「是否願意幫忙領錢、可以抽佣」，他心知這種走偏門工作可能觸法，但為了有錢可拿，仍答應南下台中，在各超商ATM提領現金，王男在ATM前站立過久，被巡邏員警起疑攔查，他坦承1天內共領了20萬元，可拿2千元佣金，但錢還沒上繳就被抓，王男訊後被依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

台中市警察局第二分局育才派出所員警宋明昆、王柏智、陳冠仲、李聿桓，為防制詐欺車手，巡邏各個金融機構，日前在某郵局前發現一年輕男子頭戴鴨舌帽，在ATM周遭徘徊，並且一直滑手機，十分可疑，經埋伏跟監，發現該男子以金融卡不斷提領現金，立即上前攔查，男子被抓得措手不及，只得乖乖配合調查。

王男坦承，身無技能，一直找不到工作，某天在網咖外抽菸時，一名女子上前攀談「公司有簡單的工作職缺，只要替線上博弈公司領錢出來，即可從中抽佣金」，他雖然知道這種「偏門」工作可能觸法，但為了賺取少許的酬勞，只得同意南下台中提款。

王男在1天內已提領贓款20萬元，他可以拿到2000元佣金，不過還是被眼尖警方逮捕，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台中地檢署偵辦。