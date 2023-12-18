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社會 社會焦點 保障人權

月入2千萬藏別墅躺著賺！「手機海」不斷電洗錢　特警攻堅畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中一名48歲施男成立轉帳洗錢機房，找來14名成員躲藏在北屯別墅區犯案，利用235支手機設定好「自動化轉帳」，讓遠在越南的博弈網站賭客能入出金。光是其中一個月就洗錢高達7651億越南盾（約10億台幣），該集團能抽取1.5%至2.5%佣金，每月狂賺約2千萬。

▲▼235支「手機海」不斷電洗錢！單月經手10億黑錢　15人藏身別墅躺著賺。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中北屯區某透天別墅藏著一間洗錢機房，施男為首的集團利用手機撰寫「自動化腳本」，替越南博弈網站洗錢，單月經手10億台幣。（圖／記者許權毅翻攝）

刑事局中部打擊犯罪中心指出，今年中旬掌握一名施姓主嫌在成立轉帳洗錢機房，並且將機房藏匿在台中市北屯區、太平區等地，專門協助境外博弈網站的賭客洗錢，從中獲得不法利益。

▲▼235支「手機海」不斷電洗錢！單月經手10億黑錢　15人藏身別墅躺著賺。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼15名犯嫌只要靠手機運作就可賺錢，頂多負責排查故障或是遭凍結情況，集團月入千萬黑錢。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼235支「手機海」不斷電洗錢！單月經手10億黑錢　15人藏身別墅躺著賺。（圖／記者許權毅翻攝）

刑事局中打偵六隊、台中第六警分局、台中刑大以及南投刑大組成專案小組，今年8月22日前往北屯區一處豪宅別墅攻堅，當警方攻堅破壞玻璃落地窗時，裡頭大量犯嫌馬上關機滅證，讓員警喝斥一眾犯嫌趴地，總計查獲以施男為首的15名犯嫌、工作手機235支以及18台電腦主機。

▲▼235支「手機海」不斷電洗錢！單月經手10億黑錢　15人藏身別墅躺著賺。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼該集團總計被查扣235支手機、18台電腦以及大量設備。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼235支「手機海」不斷電洗錢！單月經手10億黑錢　15人藏身別墅躺著賺。（圖／記者許權毅翻攝）

檢警調查，施男透過利用大量手機當成人頭帳戶，並在手機內寫下「自動化轉帳」功能，24小時不斷運作，只要越南有賭客要入金、出金，在越南按下「ENTER」馬上就能成功，該集團只要負責排除故障、凍結，就能爽賺大量佣金。

警方指出，該集團光是8月份就洗錢高達7651億8133萬越南盾（約10億2534萬台幣），成立一年多以來，洗錢金額都大約是10億左右，該集團能從中抽取1.5%至2.5%左右獲利，約1500萬至2500萬不等台幣。

▲▼235支「手機海」不斷電洗錢！單月經手10億黑錢　15人藏身別墅躺著賺。（圖／記者許權毅翻攝）

全案經警詢後依照賭博及洗錢防制法等罪移送台中地方檢察署偵辦。施姓主嫌與一名25歲成員邱女不願坦承犯案，被檢方聲押，不過法院裁定20萬、15萬交保，其餘成員以5萬至10萬不等交保。

▲▼235支「手機海」不斷電洗錢！單月經手10億黑錢　15人藏身別墅躺著賺。（圖／記者許權毅翻攝）

刑事局呼籲，博弈業者透過線上博弈遊戲牟取暴利，博弈網站適逢選舉即能輕易提供選舉賭盤下注，不法金流易衍生跨境洗錢或境外資金移轉介選等治安問題，因應二合一選舉在即，藉此打擊行動宣示斬斷不法金流之決心。

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