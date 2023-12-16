正妹哭訴遭男友劈腿　失婚男幫「報復」淪洗錢犯！結局逆轉

記者黃翊婷／新北報導

林姓男子2022年7、8月間透過網路結識一名暱稱為「AMY」的女子，對方聲稱遭男友劈腿想要報復，他便答應配合申請某投資網站購買彩券，結果遭詐團成員聯手欺騙，為了湊錢才把銀行帳戶資料交給AMY，沒想到自己反而成了洗錢犯，一審被判有期徒刑4個月，併科罰金1萬元。不過，林男上訴之後，二審法官認為，他給出帳戶的動機是受到詐團欺騙，難認有詐欺取財或一般洗錢犯罪的主觀犯意，因此改判無罪。

▲林男誤信AMY的說詞並交出銀行帳戶資料，結果害自己吃上洗錢罪官司。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案無關。）

判決書中記載，林男在2022年10月14日前就先將自己的銀行帳戶提供給AMY使用，接著由詐團成員聯繫受害者，誘使受害者登入投資網站購買彩券，成功得手3000元，隔天他又在AMY的指示下往帳戶裡匯款1萬1000元作為掩飾，隱匿犯罪所得的去向，因而挨告，一審被依一般洗錢罪判處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元。

林男不滿提出上訴，他強調，自己是在2022年7、8月間認識AMY，AMY聲稱與男友共同經營某投資網站，因為男友劈腿想要報復，希望他出手幫忙，這才答應申辦該網站的會員，並利用網站漏洞投注，每次都會中獎，「我當時剛離婚，感覺與AMY同為感情的受害者，所以未能察覺異狀。」

林男接著提到，雖然他確實曾拿到獎金，但後來收到客服通知，以需要金流穩定帳戶、先儲值才能將彩金提現、出金帳號輸入錯誤、繳納稅金等理由，要求配合匯款，他掏空家底，表明沒有錢了，AMY便說要將自己經營的咖啡廳會員會費轉給他代墊費用，他才給出銀行帳戶，並無詐欺取財或洗錢的意思。

新北地院法官檢視林男與AMY的對話紀錄，發現林男曾提出質疑「為什麼一直要我繳錢」，還說要報警，但都被AMY一一阻攔，接著AMY說出，「我開的咖啡廳現在有好多會員都要到期了，然後他們需要重新續會員費，會員費起充都是3000（元）起充的」，並答應要先把咖啡廳的錢借給林男，再以此為藉口套出林男的銀行帳戶資料。

新北地院二審法官認為，林男客觀上雖然有將銀行帳戶提供給AMY，並依照對方指示操作匯款，但從雙方的對話紀錄中可知，他這麼做並非基於自己的自由意志，而是遭到AMY、客服欺騙，因此難認他的行為具有詐欺取財或一般洗錢犯罪的主觀犯意，最終裁定撤回一審判決，改判無罪，全案仍可上訴。