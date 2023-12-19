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網購挑交換禮物　搞怪瓷杯、釋迦帽佛系過聖誕超有梗

momo迎接聖誕節祭出限時優惠（圖／momo提供）

▲迎接聖誕節，網購業者祭出限時優惠。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

聖誕節進入倒數，「交換禮物」成為最近熱搜關鍵字，但禮物該怎麼選擇，才不會踩到地雷被嫌棄，網購平台就從網友分享及搜尋整理並公布禮物購買指南，包括最想收到實用好物與熱門的有趣搞怪商品，此外也推出限時優惠活動，無論是聖誕送禮或年末犒賞自己，可以趁現在好好挑選。

瞄準聖誕送禮需求，同時滿足節慶購物樂趣，東森購物網ETmall應景推出「森誕歡購節」，祭出全站最高回饋20%、玩遊戲集字拿1000 E幣，保暖針織買一送一、美妝年終盛典及包包配件1折起等限時好康，並依照500元、500元～1000元、1000元以上不同預算推薦交換禮物專區，有美妝保養、小家電、美食、餐券等多樣商品，直接從清單下手，省時省力挑好實用的聖誕節禮物。

迎接聖誕節，許多美妝香氛品牌、精品配飾紛紛推聖誕限定款搶攻買氣，在年末節慶熱潮帶動下，momo統計站上美妝保養買氣年增雙位數，精品配飾成長超過三成，即日起也網羅聖誕限量的美妝、保養、香氛、飾品、擺飾等，祭出5折起限時優惠。至於交換禮物收到什麼最開心，根據網路社團的網友分享，除了年年許願的現金被稱為最實用禮物，最想收到的還有「香水」、「護手霜」、「水晶」等能天天使用或觀賞的實用好物，特別的是「聖誕卡片」竟爆冷門被多次點名。

「聖誕節交換禮物」關鍵字熱搜最近飆升，搞怪交換禮也是熱門話題之一，以價位300～500元左右的禮物選擇最普遍，Yahoo奇摩拍賣發現，網友在平台上搜尋購買各種有趣商品，像是從南韓紅到台灣的「會動火雞帽」、日本爆紅的「釋迦帽」搞怪兼禦寒成為全場焦點、Ksuo實用的「我佛瓷杯」喝水也能積功德、取其義氣諧音的「肝膽香皂」、快速取穴一按見效的「穴道按摩襪」、廢到笑的「超巨大Enter鍵」一拳釋放工作壓力等，讓聖誕派對更具趣味性。

聖誕搞怪交換禮（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

聖誕搞怪交換禮（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲聖誕節玩交換禮物，不少人會選擇搞怪趣味的商品，在派對上一拿出來，效果十足。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

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聖誕節聖誕禮物送禮耶誕交換禮物

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