虎尾扶輪社偏鄉送愛心願卡　百位孩童展笑顏迎聖誕

▲虎尾扶輪社今日舉辦聖誕傳愛「送愛到偏鄉－許孩童一個希望」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

再6天就是聖誕節了，虎尾扶輪社今（19）日化身聖誕老公公，將愛與希望送進土庫偏鄉埤腳國小、秀潭及宏崙等3所國小，送上孩童許願卡上的心願禮物，滿足105位孩童的專屬願望，希望能幫孩子們創造一個最開心的聖誕節。

虎尾扶輪社秉持2023-2024的年度目標「為世界創造希望」信念，在年末這孩子最充滿期待的聖誕節前夕，將許願卡送到埤腳、秀潭及宏崙國小的105位孩童手中，經過數個月了解每位孩童的聖誕心願，社員們仔細閱讀收回許願卡上的清單，分門別類逐一籌備，實現每個孩子的願望，讓學童能在溫暖心意的陪伴下成長。

其中卻有一張許願卡竟是空白的，宏崙國小這名孩童露出滿滿笑容向師長解釋「自己很幸福，願意將自己的禮物名額留給其他更需要的人」；另一位勤學認真的學童的許願卡上填的是「書桌」，他希望能在聖誕節後擁有一張自己的專屬學習書桌；而另位貼心的孩子，更在許願卡上幫家中辛勤工作的阿嬤及爸爸許了要擦汗手帕的聖誕禮物。

孩子們孝順貼心及知足樂於分享的舉動，更讓此次聖誕傳愛公益活動別具意義；另外秀潭國小的孩子們在校長劉信利鼓勵下，一致將「閱讀」放進許願清單中，讓禮物能轉換成為閱讀力，培養孩子自主學習的動力。

虎尾扶輪社長黃毓瑜指出，超過百份的專屬禮物在挑選、採購上，其實需要耗費許多的心力，但是這次活動，就是希望能趕在聖誕節前夕將資源透過最直接的方式，把溫暖與希望送進孩子的心坎裡，同時讓孩子們感受到溫暖，期許孩子們長大後，發揮善的正能量，把扶輪社的溫暖傳遞下去，創造更多的希望，讓世界充滿溫暖。

▲虎尾扶輪社今日舉辦聖誕傳愛「送愛到偏鄉－許孩童一個希望」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）