高雄「聖誕商圈券」來了！消費滿額就送　25m高聖誕樹點燈吸人潮

▲高雄聖誕生活節登場，25公尺高聖誕樹正式點亮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「2023高雄聖誕生活節」已於上周五（15）日正式點亮高達近25公尺的聖誕樹與光環境藝術，本週五（22日）起將由楊乃文、美秀集團、高爾宣、怕胖團領軍，以雙舞台方式帶來精彩演出，並且匯集在地、青年、文創等元素打造「商圈漫步市集」、「青年生活市集」、「大統浪漫市集」三大主題市集。

市府更加碼，在三大市集使用iPASS MONEY消費滿200元即送100元「聖誕商圈優惠券」；22日起至跨年期間，在全市13個百貨，消費滿千，也送100元「聖誕商圈優惠券」，可在明年2月29日前到全市近30個合作商圈消費。

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▲▼高雄今年在中央公園有一系列聖誕燈飾，打造最夢幻聖誕節。（圖／記者賴文萱翻攝）

15日已正式點亮將近25公尺高的「星空之樹」聖誕樹，豎立在中央公園捷運站一號出口處，公園草地還有「東夢精靈」潔白麋鹿、放大版聖誕球吊飾「星球秘境」、巨大「心願聖誕盒」、橫跨4.5公尺金黃翅膀「光輝之翼」與潔白光球所交織的天幕，將於12月15日到明年1月2日，每日下午5點30分到12點展出。

▲▼高雄推出聖誕商圈優惠券，消費滿額就可以領。（圖／記者賴文萱翻攝）

同時，也從高雄火車站前沿線路樹及燈桿妝點著巨大聖誕鈴鐺「聖誕鈴音」及染上繽紛多彩的色彩「極光樹海」，映襯著高雄火車站「光耀夢想門」、美麗島站「夢幻光交響」，皆成為中軸線光之饗宴，亮起了屬於聖誕季的光芒。

高市府經發局長廖泰翔表示，聖誕節是百貨及商圈的購物大節，為了創造市民美好的聖誕回憶，市府今年以中央公園為中心向外延伸，結合演唱會、市集、燈光舉辦「2023高雄聖誕生活節」，並邀請60家商圈品牌以及青年局「青年攤車品牌輔導計畫」輔導攤車共同進駐，讓大家看到高雄商圈特色與年輕人的創新與活力。

▲▼高雄今年聖誕節，一系列活動開跑。（圖／記者賴文萱翻攝）

加上日前DON DON DONKI、無印良品MUJI旗艦店已進駐大立百貨，期待透過活動、與百貨合作、帶動人流串連周邊百貨、商圈與夜市，並加碼發放「聖誕商圈優惠券」，擴大並延續消費效益，為周邊商圈帶動人氣與買氣，歡迎大家來高雄聽音樂、逛市集、一起共度聖誕節，一起迎接屬於港都的聖誕節。

經發局補充，感謝全市13家百貨熱情響應協助市府發放「聖誕商圈優惠券」，也將陸續推出優惠加碼活動共同響應。「聖誕商圈優惠券」在包括中央公園、新堀江、三鳳中街、長明、南華、六合、大連、後驛等全市近30個合作商圈都可以消費直接抵用，不限消費金額、不找零、單筆消費不限使用張數，使用期限到明年2月29日止。