台東「鐵花燈の祭」人潮破10萬　耶誕限定雪花秀周末登場

▲「耶誕限定雪花秀」將於23、24日2天晚間6點至10點登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府首度推出2023「鐵花燈の祭」活動於11日正式開幕以來，8公尺高的耶誕大麋鹿及各樣繽紛的造型主題燈飾，吸引許多民眾前往朝聖，自8日全區試燈以來，已累積破10萬人次造訪鐵花新聚落。縣長饒慶鈴表示，為了感謝台東鄉親及遊客朋友們對於「鐵花燈の祭」的喜愛，特別在23、24日2天加碼快閃「耶誕限定雪花秀」，打造充滿白色耶誕浪漫的鐵花新聚落，每日結束點燈時間也將自22:00延長至22:30。

交通及觀光發展處表示，「耶誕限定雪花秀」將於鐵花新聚落-閃閃PARK(小木屋前廣場)登場，降雪時間為23、24日2天晚間6點至10點，每半小時降雪，場次分別為18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30、21:00、21:30、22:00，共9場次，請大家把握耶誕節唯一在台東賞「雪」、玩「雪」的機會！





交觀處指出，「鐵花燈の祭」活動自即日起至113年2月25日止，每日亮燈時間自17:00至22:30，地點在鐵花新聚落的閃閃PARK和鐵花步道(Google map定位:閃閃PARK)，同時也提醒各位大朋友小朋友，請愛護展區燈飾，禁止觸碰、攀爬、坐壓燈飾或拉扯電線，避免造成危險或燈飾損毀，請民眾能多加配合。