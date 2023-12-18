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聖誕送暖傳愛！中市家教中心攜手任林　助孩童願望成真留難忘回憶

▲▼台中市家庭教育中心攜手任林教育基金會舉辦「聖誕愛分享．攜手愛傳揚」活動，不只推動聯合國永續發展目標，讓台中、雲林雙城的孩童體驗珍惜與分享。（圖／任林教育基金會台中學習中心提供）

▲「聖誕愛分享．攜手愛傳揚」活動中，任林志工帶著台中親子們一起為禮盒彩繪、點綴。（圖／台中市政府教育局提供）

記者隋昊志／綜合報導

「聖誕老公公，祝你聖誕快樂，我想許願2台遙控汽車，1台分送我哥…」、「親愛的聖誕老公公，我想要畫畫的顏料和調色盤」，這是來自雲林孤挺花家庭關懷協會的小朋友的許願卡，藉台中市家庭教育中心攜手任林教育基金會舉辦「聖誕愛分享．攜手愛傳揚」活動，台中市15個家庭將為雲林的小朋友實現心願，打開禮物的驚喜剎那，成為兩地孩子們難忘的聖誕回憶！

▲▼台中市家庭教育中心攜手任林教育基金會舉辦「聖誕愛分享．攜手愛傳揚」活動，不只推動聯合國永續發展目標，讓台中、雲林雙城的孩童體驗珍惜與分享。（圖／任林教育基金會台中學習中心提供）

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▲台中市家庭教育中心攜手任林教育基金會舉辦「聖誕愛分享．攜手愛傳揚」活動。（圖／台中市政府教育局提供）

曾有一位雲林孤挺花家庭關懷協會小朋友，用稚嫩的語氣詢問任林教育基金會台中學習中心志工，「這個世界上真的有聖誕老公公嗎？如果有的話，為什麼我從來都沒收過聖誕老公公的禮物呢」？

為了幫孩子完成心願，促成了台中市家庭教育中心與任林教育基金會台中學習中心共同舉辦「聖誕愛分享．攜手愛傳揚」親子活動，由台中市15個親子家庭，為協會的小朋友們預備聖誕禮物，為雙城親子聖誕傳愛留下一段佳話。

▲▼台中市家庭教育中心攜手任林教育基金會舉辦「聖誕愛分享．攜手愛傳揚」活動，不只推動聯合國永續發展目標，讓台中、雲林雙城的孩童體驗珍惜與分享。（圖／任林教育基金會台中學習中心提供）

▲台中市家庭教育中心攜手任林教育基金會舉辦「聖誕愛分享．攜手愛傳揚」活動。（圖／台中市政府教育局提供）

台中市政府教育局重視12月16日活動，台中家庭教育中心主任巫春慧代表市府出席活動與贈書。府方認為這項活動是台中市家庭教育中心與社會各教育與服務性團體建立良好合作機制，共同推動愛心與善行，打造幸福家庭及宜居城市，也與聯合國終結貧窮、優質教育、性別平權、減少不平等、永續城鄉、多元夥伴關係等「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）不謀而合。

▲▼台中市家庭教育中心攜手任林教育基金會舉辦「聖誕愛分享．攜手愛傳揚」活動，不只推動聯合國永續發展目標，讓台中、雲林雙城的孩童體驗珍惜與分享。（圖／任林教育基金會台中學習中心提供）

▲「聖誕愛分享．攜手愛傳揚」活動中，任林志工帶著台中親子們一起為禮盒彩繪、點綴。（圖／台中市政府教育局提供）

在活動中，任林的志工帶領準備禮物的台中的親子們一起為禮盒彩繪、點綴，雲林孤挺花家庭關懷協會的小朋友收到禮物後，也會寫感謝卡回贈台中的親子家庭，同時，還會為現場的大小朋友導讀繪本《最炫的巨人》、《第一百個客人》，體會愛心與同理心，就從關心身邊的人做起，心靈的美麗遠勝於外表的美麗。

任林教育基金會台中學習中心主任吳思怡表示，「今天送出去一個小小的愛，未來將可能創造無止盡愛的力量」，尤當任林向來持續推動「愛自己、愛家人、愛生命」，更希望藉今天活動，讓親子懂得欣賞自已、接納情緒，連結雲林、台中兩個城市的親子與家庭友誼，以實際行動為另一個城市的孩子們送上溫暖禮物，擴大生活的視野，彼此學會珍惜與分享，從中體會到只要願意，每個人都能成為別人生命中的「聖誕老公公」。

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