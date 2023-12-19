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雙語政策蟬聯10大教育新聞之首　全教總籲停止國家級災難

▲全教總今公布2023十大教育新聞。（圖／全教總提供）

▲全教總今公布2023十大教育新聞。（圖／全教總提供）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今（19日）公布「2023年台灣十大教育新聞」，雙語政策再度蟬聯第一名，全教總呼籲朝野政黨應該阻止這場國家級災難，此外，包括「不適任教師」處理機制、退撫基金撥補問題、特教法修法以及代理教師權益等，也連續2年皆入榜，凸顯重大教育議題的延續性，呼籲各陣營總統候選人能提出具體教育政策。

全教總理事長侯俊良表示，今年不少重大教育事件均具有延續性，但除了代理教師權益，在各方努力下，爭取到完整聘期保障，其餘包括雙語政策、不適任教師處理機制、退撫基金撥補、特教法修法等，仍衍生不少問題有待處理，其他入選的教育新聞還有總統候選人大撒幣、私校退場問題浮現、義民中學違法解聘、民代不當干預教育等。

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侯俊良指出，雙語政策對教學現場已造成諸多亂象，儘管賴清德、侯友宜、柯文哲等3位總統候選人都宣稱要加以檢討，但3位候選人先前都是雙語政策堅定的倡議者與執行者，呼籲朝野政黨與領導人應以更嚴肅的態度、更大的勇氣阻止這場已然成形的國家級災難。

全教總今也公布3位年度金驢獎得主，分別是：「令老師心灰意冷的台南市教育局長鄭新輝」、「反向推校務評鑑的彰化縣政府」、「干預教育的惡質民代」。全教總表示，鄭新輝10年前擔任高雄市教育局長時，就曾獲得金驢獎，目前擔任台南市教育局長，先前要老師為登革熱疫情負起責任，引發基層教師不滿，因此今年再度獲頒金驢獎。

2023年十大教育新聞：

1.檢討止於戰術層次，雙語政策何去何從
2.學校教育陷空轉，不適任教師處理迷航
3.總統候選人大撒幣，反重分配仍難翻轉
4.退撫基金撥補不足，政府誠信備受質疑
5.民代不當干預教育，主管機關竟成幫兇
6.宣示脫離現實，特教修法難解現場困境
7.系所停招引發關注，私校退場問題浮現
8.兒少形象幼教新標籤，教育品質誰聞問
9.義民中學違法解聘，工會捍衛教師權益
10.代理教師完整聘期，多方努力終見落實

2023年度金驢獎得主：
1.令老師心灰意冷的台南市教育局長鄭新輝。
2.反向推校務評鑑的彰化縣政府。
3.干預教育的惡質民代。
 

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