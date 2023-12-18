虎科大學生吳承樺再獲殊榮　職業技能金牌國手獲頒競賽卓越獎

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虎科大學生吳承樺以傑出表現躋身「技職之光」競賽卓越獎

▲國立虎尾科技大學飛機工程系吳承樺以「第10屆國際展能節職業技能競賽」金牌國手的亮眼資歷，獲頒「競賽卓越獎」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國立虎尾科技大學飛機工程系吳承樺以「第10屆國際展能節職業技能競賽」金牌國手的亮眼資歷，獲頒「競賽卓越獎」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教育部本月14日舉行「第十九屆技職之光」頒獎典禮，由政務次長劉孟奇頒獎表揚參與國際性技藝能競賽表現優異、在國際創新發明與專業證照等領域具傑出表現的學生，國立虎尾科技大學飛機工程系吳承樺以「第10屆國際展能節職業技能競賽」金牌國手的亮眼資歷，獲頒「競賽卓越獎」。

國際競賽的訓練過程，除了專業技能的鍛鍊，亦仰賴選手良好的心理素質。虎科大吳承樺同學因喜歡設計電路到完整做出來的過程讓他從中獲得不少樂趣及成就感，自技高起就鑽研工業電子，曾多次參賽獲獎，而備賽期間除需反覆練習電路焊接基本功與邏輯電路設計之外，國際性比賽必須以英語進行溝通，不僅需要口語表達，也挑戰外語能力，除專業技能的鍛鍊。

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吳承樺說，未來將繼續在虎科大攻讀研究所，深入學習無人機與智慧科技應用。飛機工程系主任宋朝宗表示，系上師生得知吳承樺同學獲頒「技職之光」，紛紛表示祝賀，其努力不懈的學習精神也相當激勵同儕，未來也將繼續協助他深化學術專業與產學交流，助其發展自我。

虎科大校長張信良嘉許吳承樺在校學習卓然有成。張信良說，虎科大積極與國內外進行技術交流及產學合作，推動航空電子關鍵模組及系統整合，包括高鐵校區全新國際航空訓練中心的建置，和國家太空中心（TASA）一起推動太空產業發展，以及取得「軍用商規」微型無人機主導廠商資格的雷虎科技合設卓越研究中心等，也將持續支持學生紮根學術深造與國際交流，助其發展職能成就自我。

▲國立虎尾科技大學飛機工程系吳承樺以「第10屆國際展能節職業技能競賽」金牌國手的亮眼資歷，獲頒「競賽卓越獎」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國立虎尾科技大學飛機工程系吳承樺以「第10屆國際展能節職業技能競賽」金牌國手的亮眼資歷，獲頒「競賽卓越獎」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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