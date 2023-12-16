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教育部第19屆技職之光　崑山科大3生獲證照達人獲獎私科之最

▲教育部2023年第19屆「技職之光」頒獎典禮隆重登場，崑山科技大學3生榮獲證照達人，再度榮登獲獎數最高的私立科大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲教育部2023年第19屆「技職之光」頒獎典禮隆重登場，崑山科技大學3生榮獲證照達人，再度榮登獲獎數最高的私立科大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部2023年第19屆「技職之光」頒獎典禮隆重登場，崑山科技大學繼第15屆後再度榮登獲獎數最高的私立科大，由餐飲管理及廚藝系三年級黃秉樺及機械工程系二年級徐振庭奪得「技職傑出獎－證照達人」殊榮。

▲教育部2023年第19屆「技職之光」頒獎典禮隆重登場，崑山科技大學3生榮獲證照達人，再度榮登獲獎數最高的私立科大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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此外，2023年9月甫入學的餐飲系一年級吳俊達，透過母校新北穀保家商的推薦，同樣拿下榮譽，崑山科大已9度榮登「技職之光」，足見培育技職人才的實力與用心。

▲教育部2023年第19屆「技職之光」頒獎典禮隆重登場，崑山科技大學3生榮獲證照達人，再度榮登獲獎數最高的私立科大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育部自2005年起每年皆辦理「技職之光頒獎典禮」，表揚在專業領域有卓越表現的學生，被譽為技職校院的奧斯卡獎。崑山科大今年再度榮登獲獎數最高的私立科大。其中，餐飲系黃秉樺自國中起便決定了志向，高中起便踏上證照之路，利用課餘時間讀學科，放學後的術科練習，假日之餘也到學校以及餐飲工會學習，陸續考取了「中餐烹調 - 葷食」、「飲料調製」、「中式麵食加工 - 水調(和)麵類」等乙級技術士證，以及「專業咖啡師」、「清酒侍酒」、「餐飲採購與供應管理師」等認證，洋洋灑灑逾30張證照，是名副其實的證照達人！

▲教育部2023年第19屆「技職之光」頒獎典禮隆重登場，崑山科技大學3生榮獲證照達人，再度榮登獲獎數最高的私立科大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

機械系徐振庭雖不善言詞，然個性認真踏實，他妥善執行時間規劃，不僅曾同時報考五張以上的乙級證照考試，幾年來在崑大機械系朱孝業教授、新營高工模具科鄭景銘2位老師的指導下，陸續考取「銑床 - CNC銑床」、「車床 - CNC車床」、「熱處理 - 高週波熱處理」等8張乙級技術士證，即便已獲得技職之光殊榮，他仍在準備Ipas經濟部產業人才能力鑑定、機械人才證照等考試，堅信「建立目標，持續前行，方向正確，終將功成！」期望透過考照過程累積專業，並精進技能，以充實面對未來的能力。值得一提的是，徐振庭的高中老師高賦沅現為崑大博士班學生，高賦沅老師就讀期間也榮獲第16屆技職之光，師生既是學長弟，也同是證照達人，成為美談。

▲教育部2023年第19屆「技職之光」頒獎典禮隆重登場，崑山科技大學3生榮獲證照達人，再度榮登獲獎數最高的私立科大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，餐飲系大一新生吳俊達透過母校推薦，亦獲得遴選成為今年度的技職之光證照達人，他在高中期間已考取「中餐烹調 - 素食乙級技術士證」、「中式麵食加工 - 酥(油)皮、糕(漿)皮類乙級技術士證」、「中式麵食加工 -發麵類乙級技術士證」等13張證照，謙虛的他自認資質平庸，因此抱持著「只准成功不能失敗」的決心，利用放學或沒課的時間沒日沒夜的練習，獲得殊榮他也相當興奮。吳俊達除了感謝老師們的指導，也感謝母親總是親自為他準備練習工具與食材，用行動來支持他的夢想，在興趣使然下選擇崑大餐飲系就讀，將持續堅定他的夢想往前走。

獲得技職之光的三名學生皆出席接受表揚，崑山科大李天祥校長與鐘俊顏副校長特地北上為獲獎學生讚聲與勉勵。李天祥校長表示，技專校院與高中職學校每年角逐「技職之光」者眾多，競爭激烈且獲獎難度高，能夠獲得技職之光，無疑是對於在技術磨練與專業領域努力耕耘的同學們一項非常大的肯定。崑山科大至今已9度榮登教育部「技職之光」，獲得競賽卓越獎、技職傑出獎與證照達人，而獲獎的學生其傑出事蹟與學習經歷，足以作為所有技職學生之典範，值得嘉許。

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