藍稱江肇國競選幹部與「興富發獨董」關係密切　綠委批做賊喊抓賊

▲郭國文5月就曾召開記者會追究興富發責任。（圖／郭國文辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（19日）召開記者會，質疑民進黨立委候選人江肇國請興富發建設獨董陳大鈞擔任競選總幹事，而今年5月中捷事故正是因興富發建案工地吊臂掉落造成1死10傷，民進黨選前接受建商的高度的支持，有何利益關係？對此，民進黨立委郭國文批評，中捷事故後，自己立刻要求銀行停止撥款，阻斷金流，「你們什麼事都沒做的、還不要臉地提中捷事故」。

國民黨召開記者會質疑綠營跟興富發關係匪淺，然而國民黨立委洪孟楷父親洪璽曜也擔任興富發獨董，直到今年6月才因故去職，郭國文指出，自己敢主張興富發不做好工安就斷金流，國民黨敢嗎？看到最愛捉賊喊抓賊的國民黨，今天又指控賴清德與建商興富發關係密切，還不要臉地提中捷事故，「面對重大事故什麼事都沒做的，是你們自家人！」

郭國文表示，當初發生中捷事故後，自己立刻要求銀行停止撥款，並限期改善，除此之外，還要求銀行提出「懲罰條款」，對不重視的工安的業者，要不提高利率，要不承貸金額減少，從「錢」來管制興富發，這樣的主張國民黨有提過嗎？敢做嗎？怎麼財委會沒一個立委出聲？

郭國文直言，一直抹黑只凸顯母雞選情告急，從88槍案主嫌就是國民黨人士，到賴清德合法居住的老家，今天又多出莫名其妙的抹黑，雖然能體恤國民黨因為總統候選人不怎麼樣，小雞們選得很辛苦，但亂造謠實在太過分，必須譴責！