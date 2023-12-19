　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍稱江肇國競選幹部與「興富發獨董」關係密切　綠委批做賊喊抓賊

▲▼郭國文召開記者會追究興富發責任。（圖／郭國文辦公室提供）

▲郭國文5月就曾召開記者會追究興富發責任。（圖／郭國文辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（19日）召開記者會，質疑民進黨立委候選人江肇國請興富發建設獨董陳大鈞擔任競選總幹事，而今年5月中捷事故正是因興富發建案工地吊臂掉落造成1死10傷，民進黨選前接受建商的高度的支持，有何利益關係？對此，民進黨立委郭國文批評，中捷事故後，自己立刻要求銀行停止撥款，阻斷金流，「你們什麼事都沒做的、還不要臉地提中捷事故」。

國民黨召開記者會質疑綠營跟興富發關係匪淺，然而國民黨立委洪孟楷父親洪璽曜也擔任興富發獨董，直到今年6月才因故去職，郭國文指出，自己敢主張興富發不做好工安就斷金流，國民黨敢嗎？看到最愛捉賊喊抓賊的國民黨，今天又指控賴清德與建商興富發關係密切，還不要臉地提中捷事故，「面對重大事故什麼事都沒做的，是你們自家人！」

郭國文表示，當初發生中捷事故後，自己立刻要求銀行停止撥款，並限期改善，除此之外，還要求銀行提出「懲罰條款」，對不重視的工安的業者，要不提高利率，要不承貸金額減少，從「錢」來管制興富發，這樣的主張國民黨有提過嗎？敢做嗎？怎麼財委會沒一個立委出聲？

郭國文直言，一直抹黑只凸顯母雞選情告急，從88槍案主嫌就是國民黨人士，到賴清德合法居住的老家，今天又多出莫名其妙的抹黑，雖然能體恤國民黨因為總統候選人不怎麼樣，小雞們選得很辛苦，但亂造謠實在太過分，必須譴責！

ET快訊
視高職兒如己出幫籌錢上學...1家3口國道遇劫　獨留他孤伶落
甘肅強震土石流「滅頂村莊」　空拍畫面駭人
快訊／依依宣布離婚　前夫發聲了
「旭集」要到台中了！　400坪進駐大遠百
一家3口慘死…家境困苦「父無業、母打零工」　鄰心痛曝善舉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌稱讓陸失業者來台「會害台灣沉下去」　侯辦：開始練肖話

大陸甘肅遇6.2強震　柯文哲表慰問：樂見民進黨政府提供協助

柯文哲選前之夜人數曝光　四叉貓秀對話截圖：目前6727人報名

ET民調／張善政施政滿意度調查　市民光榮感破8成

「柯文哲燃燒自己照亮侯友宜」　吳子嘉：他民調上升最傷賴清德

「侯康配」追平「賴蕭配」　陳學聖：起風了！萬里老宅定勝負

推坑賴清德當貓奴？　蕭美琴分享「戰貓」如何讓美國兩黨都愛台灣

侯友宜周六凱道造勢估破4萬人！　「反貪腐」雷射打總統府待規劃

時力爆侯友宜為仰德量身變更土地　質疑千萬「人頭」獻金有對價關係

柯文哲台南、桃園造勢都破萬人　黃暐瀚：與「勝選」還有段距離

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

蘇貞昌稱讓陸失業者來台「會害台灣沉下去」　侯辦：開始練肖話

大陸甘肅遇6.2強震　柯文哲表慰問：樂見民進黨政府提供協助

柯文哲選前之夜人數曝光　四叉貓秀對話截圖：目前6727人報名

ET民調／張善政施政滿意度調查　市民光榮感破8成

「柯文哲燃燒自己照亮侯友宜」　吳子嘉：他民調上升最傷賴清德

「侯康配」追平「賴蕭配」　陳學聖：起風了！萬里老宅定勝負

推坑賴清德當貓奴？　蕭美琴分享「戰貓」如何讓美國兩黨都愛台灣

侯友宜周六凱道造勢估破4萬人！　「反貪腐」雷射打總統府待規劃

時力爆侯友宜為仰德量身變更土地　質疑千萬「人頭」獻金有對價關係

柯文哲台南、桃園造勢都破萬人　黃暐瀚：與「勝選」還有段距離

準備向豪勁招手？台鋼領隊：鎖定洋投終結者、長打洋砲

李東儒／應用AI寫吸睛自傳　「這項基本功」先做好

用自己種的米助人！　花蓮稻農李春女捐70包白米助弱勢

你是一個有眼色的人嗎？超準心測絕對必試

「抗老界天花板」來了！超高效護膚體驗在家保養媲美SPA超奢華

公告嚴禁轉售訂位　島語：若發現列黑名單「取消所有訂位」

電影「一閃一閃亮星星」預售首日3.09億破紀錄　退票100萬人次惹議

迪士尼樂園「動物方城市」明開放！跟茱蒂、尼克一起解救志羚姐姐

視高職兒如己出幫籌錢上學...1家3口國道遇死劫　獨留他孤伶落淚

寒流南下中！氣溫溜滑梯「最低溫9度」　2千公尺高山有望下雪

政治熱門新聞

「余天破口」衝擊三重綠鐵板　可能綠地變藍天

賴清德老家成「賴皮寮」周邊景點暴增　黃揚明：春風吹又生

快訊／蔡英文用「簡體字」關心甘肅強震　台灣願供中國必要協助

才到職1個月　社會局女科員12樓墜6樓

快訊／囤房稅2.0三讀！稅率最高4.8％、採全國歸戶　最快明年7月上路

趙少康點名1人　成「國民黨逆轉」關鍵

快訊／所得稅法三讀修正　提高房租、幼兒學前扣除款

成大演講未直播柯不爽？趙少康曝證據　柯文哲留言：沒這件事

趙被成大打臉　柯笑了：打得好響

抖音瘋傳網紅「唯一選哲」　疑假冒2020影片

聯合報民調／國民黨立委選情領先民進黨　民眾黨墊底

快訊／柯粉搶賴路權遭駁　中正一說明

震傳媒民調／「侯康配」支持度29.6%　僅差「賴蕭配」1.8個百分點

侯友宜稱第3胎補助百萬元　趙少康台大加碼：生第二胎可留職留薪

更多熱門

相關新聞

Google地標見「凱旋苑侯租公」　網諷：市長可以租便宜點嗎？

Google地標見「凱旋苑侯租公」　網諷：市長可以租便宜點嗎？

2024年大選倒數25天，三陣營依舊互揭各自傷疤，民進黨候選人賴清德面臨藍白陣營齊力猛打萬里老家違建爭議，老家還被有心人士改名成「賴皮寮」嘲諷。但有網友發現，國民黨總統候選人侯友宜妻子名下所有的「凱旋苑」（昔大群館），Google map上的名稱被更名為「凱旋苑侯租公」。

明起休會！4年院會通過782件議案　陳建仁赴立院致意

明起休會！4年院會通過782件議案　陳建仁赴立院致意

侯康配打平賴蕭配？　綠委：現在民調對綠支持者有更大凝聚力

侯康配打平賴蕭配？　綠委：現在民調對綠支持者有更大凝聚力

民進黨官網未撤「賴清德老家非違建」　她諷：最大的假訊息製造中心

民進黨官網未撤「賴清德老家非違建」　她諷：最大的假訊息製造中心

「勇腳挑戰」韓國瑜、蔣萬安秀腿照！　侯友宜驚：怎麼你帥這麼多？

「勇腳挑戰」韓國瑜、蔣萬安秀腿照！　侯友宜驚：怎麼你帥這麼多？

關鍵字：

中捷工安國民黨建商興富發洪孟楷郭國文民進黨2024立委

讀者迴響

熱門新聞

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

快訊／最美雙胞胎依依證實離婚！

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

黑人告大牙誹謗吞敗！北檢認證「遭騷擾非故意捏造」

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

孫生當街「火車便當」激戰！

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面