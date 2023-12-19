侯康配打平賴蕭配？　綠委：現在民調對綠支持者有更大凝聚力

▲賴清德出席吳思瑤「文化未來、文化台灣大會」。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

聯合報19日公布最新民調，賴蕭配、侯康配支持度皆31％、柯盈配則墊底21％，對此，民進黨立委吳思瑤受訪時認為，民調都是參考跟提醒，現在的民調其實對於綠營支持者有更強大的凝聚力，過去一段時間大家會覺得比較穩定、也許就會大意了，目前民調還是領先，會持續的努力維持這樣的領先幅度。

對於聯合報民調，民進黨立委陳亭妃受訪時表示，這數字跟民進黨自己內部民調差很多，這時候各家都會做民調，所有數據都會有差距、民調都是參考，勇往直前穩健腳步，取得人民信任感才是最重要的。

而吳思瑤指出，民調都是提醒、刺激我們要再加把勁，我們也領先了相當一段長的時間，對手陣營在最後階段民調有所成長，這也是合理的，大家都在正副總統各就各位之後啟動全面的衝刺，所以民調互有消長，目前民調還是領先，會持續的努力維持這樣的領先幅度之外，也擴大領先差距。

吳思瑤指出，相信最後的階段選民會回到相對理性的民主選擇，也就是去比條件、比政策、比過去執政的成績，選舉縱然有激情，但選民在最後做出決定的那個剎那一定是回歸理性，選擇可以信賴、有治理能力的國家領導人。

吳思瑤強調，現在的民調其實對於綠營支持者而言，相對有更強大的凝聚力，否則過去長久一段時間，大家會覺得比較穩定、也許就會大意了，所以有信心、戰戰兢兢，民進黨絕對跟著大家繼續拼。