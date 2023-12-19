明起休會！4年院會通過782件議案　陳建仁赴立院致意

▲行政院長陳建仁到立法院議場向立委致謝。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（19日）是本屆立委任期最後一個院會，過去4年院會總計通過782件議案。今除通過明年度政府總預算外，還有囤房稅、所得稅法修法，立法院長游錫堃致詞時指出，朝野曾因彼此不同的立場而有爭執；也有因為一致理念而團結一心，而彼此最大公約數就是人民權益。致詞結束後，行政院長陳建仁也到立院致意，陳在執政黨委員夾道歡迎下進場，並一一跟委員握手致意、比出2號手勢大合照。

立法院長游錫堃致詞時表示，今天是本屆第8會期最後一個院會日。本會期自9月22日開議迄今，朝野黨團及全體委員共同努力下，一共通過94件重大議案，包括法律案51案、預決算案33案、廢止案1案、人事同意權1案、內規5案及其他議案3案。其中，除「113年度中央政府公務預算案」外，可歸類為五大面向：一、加強民生安全：二、健全財政並促進文化經濟發展：三、提升司法公平性：四、增進勞工與公務人員權益：五、促進轉型正義。

游錫堃表示，第十屆立法委員任期即將屆滿，明年2月1日是第11屆新國會的開始。在臺灣民主發展的漫漫長路裡，我們都曾參與其中，擔任肩負重任的跑者，每一個步伐都會在民主的歷史上留下不可抹滅的痕跡。我們曾經因彼此不同的立場、看法而有爭執、摩擦；也有因為一致的理念而團結一心。在我們的心中，最大公約數就是2300萬人民權益。

游錫堃指出，「完善的選舉才有健全的民主」，為了讓2300萬國家主人，能夠在明年1月13日大選時，做最明智的選擇，本院應該讓各黨派委員有更多時間回到選區面對選民，因此，本院依例於本會期中加速各項議案審議後，提早於投票前24天的今天閉會，謹此祝福各位委員競選順利。

本屆立法院迄今，共計通過法律案543件、預算案136件，民進黨團表示，此次修正、制定「強國防 拚經濟 顧民眾 護民主」有關的法律案，分類如下：一、捍衛國安，守護民主、減輕育兒負擔，友善生養環境、護農添福利，從農更有力、建構性別友善環境，強化性別暴力防護網、打詐掃槍防黑，拚治安、守護國土資源，永續生態保育、產業布局更前瞻，提升國家競爭力。

以及保障租屋權益，打擊房市炒作、交通安全，居住安心、青年自主邁新頁，成年年齡下修18歲、強化政府效能，完成組織再造最後一哩路、穩健推動司法改革，打造人民信任的司法體系、提升台灣軟實力，文化體育再升級、多元族群，共存共榮。