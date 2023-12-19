民進黨官網未撤「賴清德老家非違建」　她諷：最大的假訊息製造中心

▲民進黨官網澄清賴清德老家非違建。（圖／翻攝自民進黨官網）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨副總統候選人賴清德萬里老家違建爭議越演越烈，甚至被譏諷為「賴皮寮」成為打卡景點。國民黨立委王鴻薇19日就在臉書指出，民進黨官網至今未撤除當初澄清「賴清德老家非違建」的訊息，她諷刺，現在大家都已經知道這是既存的違建了，她要鄭重的檢舉民進黨的官網就是最大的假訊息製造中心。

王鴻薇表示，民進黨說要打假訊息，但她馬上就要檢舉一個最大的假訊息，就是民進黨網站在9月5日澄清賴清德老家是違建為假訊息，但現在已證實民進黨官網分享假訊息，民進黨稱賴清德的老家是賴清德親戚所有，後來才知道所謂的「親戚」其實就是賴清德的兒子，「請問一下，有誰會把自己的兒子說成親戚？」這一點就是民進黨製造假訊息。

「第二點，更是不折不扣的假訊息！」王鴻薇指出，民進黨稱這個建物有合法的建照，「笑死人，民進黨、賴清德拿的出合法的建照嗎？」從新北市工務局的公文就能知道這是既存的違建，她直言，「民進黨已經造謠3、4個月了，搞了半天，所謂合法的建照根本拿不出來。」

王鴻薇再舉出，第三，民進黨稱屋頂的遮蔽物是防止陽光照射、怕影響老人家生活，「那我想請問一下，這個房子現在有住老人家嗎？」這個房子目前空無一人；她強調，更別說建物前面的增建，原來後面是別有洞天，有非常漂亮的小花園，甚至還有套房，現在被視為萬里的最佳景點。

王鴻薇最後表示，所以民進黨現在在網站上PO出來「請勿散播錯誤訊息」，才是最大的假訊息製造者，請問民進黨官網有把這個假訊息移除嗎？現在她就要鄭重的檢舉，「民進黨的官網就是最大的假訊息製造中心！」