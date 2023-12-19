Google地標見「凱旋苑侯租公」　網諷：市長可以租便宜點嗎？

▲Google地標凱旋苑侯租公。（圖／翻攝自Google地圖）



記者陳家祥／台北報導

2024年大選倒數25天，三陣營依舊互揭各自傷疤，民進黨候選人賴清德面臨藍白陣營齊力猛打萬里老家違建爭議，老家還被有心人士改名成「賴皮寮」嘲諷。但有網友發現，國民黨總統候選人侯友宜妻子名下所有的「凱旋苑」（昔大群館），Google map上的名稱被更名為「凱旋苑侯租公」。

還有網友留下評論，質疑「5坪$17500/月真的太貴了。新北市市長，可以租便宜一點嗎？差點忘了，新北市好幾個月市長都沒有來上班了⋯⋯」諷刺侯友宜是「包租公」，請假不上班還收這麼貴的租金。

侯友宜今年7月參加凱道居住正義遊行，聲稱要為居住正義發聲，卻被外界發現家族名下坐擁99塊門牌的前文大宿舍「大群館」，早已經默默改名為「凱旋苑」。「凱旋苑」有103間套房，僅5.5坪大小的房型月租金卻高達1.6萬元，因此被質疑侯友宜所高喊的居住正義飽受各界質疑。

不只是包租公爭議，侯友宜日前所推出的「1500萬房全額貸」政見，還被房產專家批評是讓青年在利率優惠期過後，馬上面臨龐大的房貸壓力，根本就是想讓年輕人陷入債務危機。侯友宜所喊的居住正義，根本就是外行裝內行，包租裝正義。