「勇腳挑戰」韓國瑜、蔣萬安秀腿照！　侯友宜驚：怎麼你帥這麼多？

▲韓國瑜、蔣萬安響應「勇腳挑戰」。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜暨立委台中市聯合競選總部17日上午舉行成立大會，其競總主委、台中市長盧秀燕特別發起「勇腳挑戰」，號召藍營候選人一起穿短褲，象徵為了民眾要在這場選舉「撩落去」，而被點名的台北市長蔣萬安及國民黨不分區立委候選人韓國瑜都紛紛秀出腿照，引來支持者關注，而侯友宜看到蔣萬安的短褲造型也喊，「為什麼你的帥這麼多？」

侯友宜台中市競選總部成立大會，競總在前一天發出「勇腳召集令」，侯友宜與盧秀燕、國民黨主席朱立倫都穿上短褲亮相，高喊「換短褲、撩落去」、「挺勇腳、為你拚」，盧秀燕也點名韓國瑜、蔣萬安參加挑戰，兩人也在18日秀出露腿照。

蔣萬安說，身為資深運動人，在大冬天換上短褲秀出勇腳不是問題，他也號召更多「勇腳欸」一起加入串連挑戰，包括桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華。

韓國瑜則表示，自己要點名所有衣櫃裡有短褲的支持者，大家都去換短褲，拍照分享，侯友宜則讚，「市長短褲照好有活力！感謝韓市長力挺，大家一起站出來，為中華民國拚了！」而國民黨台北市立委候選人游淑慧則直言韓國瑜的腿比她還瘦，引發討論。