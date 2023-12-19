碳權交易周五上路！環境部長強調：國外碳權不能抵台灣碳費

▲環境部長薛富盛指出，國外碳權不能抵台灣明年開始徵收的碳費，建議不要把碳權交易所當作短期資金進入考量。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣碳權交易所將在本周五（22日）啟動首批國外碳權交易。環境部長薛富盛今（19日）強調，國外碳權未來不見得可以抵用台灣明年開始徵收的碳費，但企業若從做ESG或者碳中和這個角度投資，環境部是給予鼓勵；他也提醒民眾，碳權交易所跟證券交易所是兩回事，若要做短線投資，還是回歸正常股市或債券等理財方式，不要把碳權交易所當作短期資金運作的考量。

台灣碳權交易所將在22日啟動首批國外碳權交易。據了解，將上架來自亞洲、非洲與南美洲等地區，合計超過5萬噸由黃金標準（GS）等認證的碳權，可望有27、28家企業參與交易，包含傳產、金融業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對碳權交易即將上架，薛富盛今天參加112年「資源循環創新研發成果發表會」，接受媒體聯訪時表示，對於有興趣購買國外碳權企業，環境部必須強調，國外碳權未來不見得可以抵用台灣明年開始徵收的碳費，因為環境部徵收碳費的考量重點，是收受對台灣減碳有實質幫助的碳費。而國外碳權對企業在做ESG或者碳中和很有幫助，若企業從這個角度購買國外碳權，環境部是給予鼓勵。

不過，薛富盛也提及，隨著時間演進，以及台灣在碳費在實施一段時間後制度更周全，國外碳權抵用台灣碳費是可以做考量。另薛富盛也提醒民眾，碳權交易所跟證券交易所是兩回事，若要做短線投資，還是回歸正常的股市或債券等理財方式，不要把碳權交易所當作短期資金運作的考量。

另為鼓勵資源循環創新研發，薛富盛表示，明（113）年度提出的資源循環創新研發補助計畫，挹注經費將增加一倍，從今年5千萬、明年提高為 1億元，補助範圍除了公告應回收廢棄物以外，再擴大至整體廢棄物資源循環，將就產品綠色設計、再使用、維修、廢棄物回收、再利用、處理等各階段進行創新技術研發。

▲環境部長薛富盛表示，明年資源循環創新研發補助計畫經費將增加一倍到1億元。（圖／記者許敏溶攝）