今天空品不佳！西半部局部地區恐達「紅色警示」

▲環境部提醒，今天空品不佳，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（15日）表示，根據最新氣象資料，今天西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。其中北部、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級，請民眾留意空氣品質變化適時做好防護。

環境部指出，今天環境風場為偏東風，西半部因位於背風側，擴散條件差，污染物易累積。根據上午10時監測結果，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。但預測今天北部、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明天（16日）受鋒面通過及大陸冷氣團南下，環境部表示，迎風面擴散條件轉佳，南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

環境部指出，17日受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部仍位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

▲今天空品不佳，環境部預測，西半部局部地區恐達紅色警示。（圖／環境部提供）

