股市炒手、藝人、主播都捲入　碩天炒股案定讞

▲藝人邵昕曾捲入碩天炒股案，獲判緩刑定讞。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

由記者、主播、藝人聯手捲入的碩天科技炒股案，自2011年發生至今，纏訟超過12年。其中藝人邵昕因認罪獲緩刑定讞，另外主謀亨豐投資負責人陶煥五、股市炒手周鼎、鼎立集團總裁秦庠鈺等人，最高法院19日分別判刑7年10月到5年10月不等的刑期定讞。

本案因檢方偵辦秦庠鈺相關吸金案時，查出周鼎透過友人結識陶煥五（改名陶然）等人，並合謀炒作股票。檢方起訴指出，周鼎2011年2月間與秦庠鈺見面，當時周鼎打算將一批古董以5億元賣給秦男，用以籌措資金炒股，但秦男只願借出1億元，2人因此熟識。一個月後，周鼎等人鎖定股票上櫃的碩天科技公司，以人頭戶相對成交等方式炒作股票，在3個月內由每股70元炒高到每股140元，秦男擔任金主，陸續借出17億餘元。

全案爆發後，檢方進行清查，發現周鼎的表弟是當時開火鍋店的藝人邵昕，邵昕當時也提供自己與親友的帳戶參與本案；另外陶煥五等人也透過記者與前主播陳信宏等人，散布不實消息。檢方認定炒股獲利1.8億元，2012年間對19人提起公訴，並分別求處重刑。

案經法院審理，一審認定被告等人炒股虧損9千餘萬，將主嫌周鼎、陶煥五均判刑6年，邵昕當時就認罪，判刑1年10月，緩刑4年。二審改將周、陶判刑6年，邵昕也判刑1年10月，緩刑4年。更一審將周、陶均重判10年，並追繳沒收犯罪所得；另外邵昕改判2年、陳信宏判刑1年10月，均緩刑4年，均應在判刑確定後半年內，繳交國庫60萬元。邵昕部分緩刑定讞，其餘撤銷發回更二審，更二審改認定不法所得8億5千餘元，並將周、陶判刑7年6月，而因另案遭重判11年定讞潛逃的秦庠鈺，也遭判刑7年10月，陳信宏仍為1年10月、緩刑4年，繳交國庫60萬元。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴，全案定讞。