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社會 社會焦點 保障人權

監獄內設投票所聲請釋憲　大法官裁定不受理

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監獄內設投票所案，大法官裁定不受理。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北監獄林姓刑人申請明年（2024年）總統、立委大選時能在監投票，案經台北高等行政法院一審裁准，要求桃園市選委會在北監內設投票所，但最高行政法院駁回。林男聲請釋憲，大法官還為此召開言詞辯論庭。不過大法官15日裁定不受理本案，林男投票夢碎。

本案因林男申請2024總統、立委大選在監投票，但遭中選會、桃園選委會於今年3月分別回函拒絕。林男為爭取投票權益提起行政訴訟，主張自己年滿20歲，2019年12月因服刑而將戶籍遷入台北監獄至今，實際並持續居住6個月以上，本身沒有遭剝奪選舉投票權的情形，且明年總統、立委選舉投票日，他還在北監服刑。為避免錯失權益，林男聲請法院定暫時狀態處分。

台北高等行政法院一審審理後，認為林男在大選投票時確實為設籍於台北監獄的選舉權人；另依《憲法》所保障之選舉權，乃是國民最基本的政治參與權利之一；此外，《正副總統選舉罷免法》與《公職人員選舉罷免法》都已刪除被宣告褫奪公權不得投票的規定，所以北高行合議庭最後裁定，桃園市選委會應該在北監內設置投票所或其他適當方法，供林男行使投票權。

本案定暫時狀態假處分裁定出爐後，引發爭議。案經中選會、桃園選委會提出抗告，最高行政法院因此召開言詞辯論庭，進行法庭攻防。而最高行政法院最後於上個月中，駁回林男聲請。林男不放棄，向憲法法庭聲請釋憲。

憲法法庭為此召開言詞辯論庭，引起外界批評大法官坐實「第四審」，全案於15日作出裁定，大法官最後裁定不受理本案。

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