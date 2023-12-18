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社會 社會焦點 保障人權

泰籍移工見財起意毆打綑綁凌虐債主再狠心掐死！逃死定讞

▲▼命案,刑案,封鎖線,謀殺,殺人。（示意圖／達志影像）

▲泰籍移工凌虐殺害債主，遭判無期徒刑定讞。此為示意圖。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

南投白牌車張姓司機，去年8月間遭人凌虐後殺害。檢警單位鎖定與他有債務問題的泰籍移工力瓦（PHROMWAEN REWAT，中文譯名：力瓦），涉有重嫌，並將他逮捕到案。移工遭捕後，坦承見財起意，才會打昏被害人後，綑綁凌虐，最後將被害人掐死。最高法院審理後，將移工判處無期徒刑定讞。

判決指出，本案發生於去年8月父親節期間，力瓦因為積欠張男債務，在半夜近12點左右騎乘電動自行車到張男位在南投市的住處，想要討論償還債務的問題。但力瓦看到張男身上穿戴的金飾，以及皮包裡的現金，眼睛發亮，竟動起了殺人意念。

力瓦先戴上手套，並趁著張男不注意，抓起木質球棒，從後方毆打張男頭部，張男倒地後，舉起雙手阻擋。力瓦再拿起電話線纏繞張男雙手，將布料塞入張男口內，及以衣物纏繞、捆綁張男口鼻，再以黑色電線纏繞張男頸部，將電線綑綁固定在椅腳，至使張男不能抗拒。力瓦開始凌虐、毆打張男多時，但張男仍持續蠕動；力瓦這時狠下心來，雙手掐住張男喉頭。張男舌骨左大角骨折併出血、甲狀軟骨左右上角骨折，影響舌頭及頸部肌肉運動，最終因舌頭下墜堵塞呼吸道，呼吸功能受阻而窒息死亡。

力瓦搜刮張男身上金飾以及6萬元現金，隨即逃逸。金飾部分他在附近當鋪典當，得款五萬元並換得一條金項鍊。力瓦將其中的3萬元交給不知情的女友，並透過地下匯兌2萬6千餘元到泰國家中，餘款則花用殆盡。檢警隔天就找上門，逮捕力瓦，並搜出犯案所得贓款、金飾。檢方依照強盜殺人罪對力瓦提起公訴。

一二審法院均將力瓦判處無期徒刑、褫奪公權終身，並於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞，力瓦確定逃過死刑。

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