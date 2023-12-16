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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保花蓮分會更生保護節慶祝活動「攜手共創 友善接納」

▲▼更生保護會花蓮分會更保節慶祝活動。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更生保護會花蓮分會更保節慶祝活動。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣更生保護會花蓮分會，在今年度更生保護節慶祝大會上，訂出「攜手共創 友善接納」的主題，期望更保工作團隊，持續默默耕耘，為更生人努力。花蓮地檢署檢察長郭景東，也特別感謝花蓮分會長久以來的協助，幫助更生人。

本次活動於11月底舉行，活動一開始由多年來的傳統開場，由更保之愛詞曲創作人麻海師老師帶領主愛之家弟兄演唱更保之愛的會歌，包含郭景東，以及更保花蓮分會主任委員黃淑珠、顧問團及現場的來賓一起打著拍子哼唱，現場瞬間充滿溫馨的氛圍。

黃淑珠先以主人的身分致詞，她表示，今年的主題為「攜手共創 友善接納」，代表長期致力更生保護工作傑出表現的團隊，在不被眾人期待的領域默默耕耘，溫暖更生人的心。感謝歷任的檢察長支持下，讓更保團隊邁入第78年，陪伴更生人在社會復歸的路途上，能有更生保護會的專業協助，也讓更生人在脆弱及無助的時候，知道更生保護會一直都在。

郭景東接著致詞，他說到任花蓮地檢署這半年，看到黃淑珠帶著更保團隊對於推動監所教化關懷活動也一直不遺餘力，包括在地檢署成立曙光小舖，不僅行銷也採購監所自營作業產品，也規畫下個月贈送花蓮監獄60歲以上約200名收容人身體乳液，藉此提升收容人對更保的認識及信任程度，讓收容人出監後遇到困難時願意主動尋求更生保護會的幫助，很謝謝黃主委及更保團隊的用心付出。

此外，大會這次也提到花蓮曾記麻糬、也是分會常務委員董椿霳，成為「友善廠商更生事業體」，目標是提供穩定、友善的工作環境，透過陪伴、職訓及輔導，給予更生人歸屬感與培養就業專長，使其順利復歸社會，降低再犯。

另外慶祝大會會場也準備了更生商品及監所自營作業產品試吃活動，包含通進名產、一三香雞排、美式平價炸雞、紅茶洋行飲品、主愛之家木工作品及花所自營蛋黃酥等，場面熱鬧溫馨。

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