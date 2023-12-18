前監察委員黃肇珩「黨職併公職」爭退休金543萬　敗訴確定

▲最高行政法院駁回前監委黃肇珩的請求。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

前監察委員黃肇珩，在政府轉型正義追討「黨職併公職」相關人員年資時，被認定溢領543萬餘元，遭政府追討。黃肇珩不服，提出行政訴訟，一審敗訴後，她上訴第二審。最高行政法院審理後，認定政府追討有理，駁回黃肇珩的請求，全案確定。

高齡90歲的黃肇珩，根據監察院官方網站指出，她台灣師範大學社會教育系畢業後，曾任中央通訊社記者、中華日報社長等職務，正中書局總經理、福建省政府委員、世界女記者與作家協會中華民國分會理事長、中華民國圖書出版事業協會理事長，最後擔任我國第二屆監察委員，1999年2月退休。

不過政府2017年通過施行《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》（社團年資處理條例）後，政府針對國民黨年資與救國團等社團年資，併入公職退休年資，溢領退休金者，於1年內提出追討返還。當時考試院銓敘部統計，共有220人須遭到追討，其中有17退休高官，黃肇珩溢領543萬餘元居首；此外，前考試院長關中也溢領391萬餘元。

銓敘部隨即發文向黃肇珩追討543萬餘元。黃肇珩不服，提出行政訴訟，一審由台北高等行政法院審理。黃肇珩主張該條例侵犯憲法保障的財產權；另外也違反「法律不溯及既往」原則，有違憲之虞。承審的北高刑合議庭裁定停止審判，向司法院憲法法庭申請釋憲。

釋憲的結果於今年3月間的112年憲判字第3號公布，大法官認為該條例並無違憲，追討黨職併公職合理。因此北高行根據憲法法庭解釋意旨，駁回黃肇珩的請求。黃肇珩上訴二審，最高行政法院審理後，仍依照憲法法庭意旨，駁回她的請求，全案確定。