捷運工人挖隧道罹潛水夫病　最高法院成功調解讓工人獲償

▲最高法院調解成功，讓北捷潛水夫案順利落幕。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新亞建設公司承攬台北捷運新店段工程，有8名工人在挖掘隧道後，罹患潛水夫病。工人們求償，一審駁回工人請求，但二審改判新亞公司須賠償每名工人35萬元。全案上訴最高法院後，最高法院移付調解，最後調解成功，讓每名工人獲賠50萬元，並撤回訴訟。

新亞公司承攬臺北捷運新店線CH221標工程，其中有9名工人參與隧道挖掘工作，工程1992年開工，1996年完工。但工程期間引進壓氣式新奧工法進行隧道挖掘工程，讓工人們處在異常壓力下工作，最後工人們罹患潛水夫病。

工人們與公司協調，其中1名工人願意接受公司提出的70萬元賠償金，但另外8名工人則不願接受。8人因此提出民事訴訟，要求新亞公司與台北捷運公司，連帶賠償每人各70萬元。一審法院審理後，駁回工人們的請求，案件上訴二審。

二審高等法院則做出不同認定，高院改認定新亞公司有責任，必須與另外一家日本廠商共同負擔賠償，但因工人們並未將日本廠商列為被告，最後高院僅判決新亞公司須獨力賠償每人各35萬元；至於台北捷運公司則不需負責。全案再上訴最高法院。

最高法院審理後，將案件移付調解，並由最高法院已經退休的庭長王聰明，擔任調解委員。當時工人們仍主張每人70萬元的賠償，不過新亞公司僅願賠償每人25到35萬元的金額，雙方存有不小的落差。但在王聰明的利害分析下，最後雙方各退一步，由新亞公司賠償每人各50萬元，雙方達成調解。