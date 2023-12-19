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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康點名「辣個男人」成國民黨逆轉關鍵：搶柯票他該出力了

曾掀起「韓流」旋風的韓國瑜，被藍軍視為總統選局逆轉勝的王牌之一。

▲曾掀起「韓流」旋風的韓國瑜，被藍軍視為總統選局逆轉勝的王牌之一。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2024大選在即，國民黨副總統候選人趙少康13日接受本刊專訪時展現信心，3度強調侯趙配不怕藍綠對決，甚至已為此做好準備，並直言泛藍15縣市長、名列不分區第1的前高雄市長韓國瑜應加緊動起來輔選，號召支持者歸隊。

趙少康更點出1奇特現象，指藍綠陣營礙於民眾黨總統候選人柯文哲擁有約2成多的支持者，擔心下重手打柯，恐刺激柯粉反向將票投給對手，因此對柯的炮火都相對克制。但他評估，柯粉其實與韓粉高度重疊，只要韓國瑜站出來催票，相信有助搶柯票，成為藍軍逆轉勝的重要關鍵。

趙少康進一步提到，像在網路頗具聲量的幾位挺柯直播主，過去都是挺韓大將，只要韓國瑜站出來催票，相信這些人都會歸隊，有助搶柯票，甚至在投票時願意分裂投票，形成政黨票投民眾黨、總統票投侯趙配，「我覺得韓應該有辦法再從柯那挖一些（票），到現在為止看不出韓有任何動作，可能最後要出點力氣。」

趙少康評估，柯粉與韓粉有高度重疊，盼韓國瑜能大力催票，號召韓粉歸隊。

▲趙少康評估，柯粉與韓粉有高度重疊，盼韓國瑜能大力催票，號召韓粉歸隊。

自認已做好執政準備的趙少康，也針對最近侯趙配頻頻端出的政策牛肉進行說明，包括青年購屋555方案、公立國小課後照顧全面免費等，鎖定年輕族群及新手爸媽選票。

「選舉就是說服的過程。」趙少康強調，一個好的政策提出引起社會討論就是好事，「不然很多候選人都一把年紀了，推這些（政策）對我們有什麼好處？我們就是明天的歷史了，年輕人才是明天的希望；統獨也不是由我們決定，是年輕人決定，我們就是創造一個環境，讓台灣更穩定、更好，讓年輕人去開創未來。」

談到青年議題，趙少康不諱言不論國民黨或民進黨在年輕族群的支持度，都遠遠不及民眾黨總統候選人柯文哲，尤其40歲以下，特別是20至29歲的族群，正是雷打不動、柯最核心的支持者，目前柯撐住的2成多支持度，很大部分源自於此。

他分析之所以有此現象，關鍵在於年輕人對民進黨執政8年感到失望，但他們也不喜歡國民黨，因此轉而支持柯文哲，「對年輕人來說，可能也是不得已的選擇。」另一方面，柯基於「垃圾不分藍綠」提出一系列監督打貪的主張，也或多或少吸引這些年輕人。

正因柯文哲仍握有2成多的支持度，趙少康觀察在總統選局三腳督的狀況下，呈現藍綠白2強1弱的態勢，藍綠陣營都不太敢下重手打柯，深怕這些柯粉反向將票投給對手。

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