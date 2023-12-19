聯合報民調／侯康配追平賴蕭配！　49％不喜歡柯盈配

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

2024總統大選倒數25天，最新民調顯示國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康支持度持續攀升，已經追平民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴；另外民眾黨的「柯盈配」不滿意度創新高。

根據聯合報最新總統選情調查結果顯示，最新調查結果顯示侯康配、賴蕭配支持度皆31％，侯康配11月底調查顯示支持度為29％，而賴蕭配則維持不變，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈則維持在21％墊底。

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▲國民黨總統參選人侯友宜搭擋副手趙少康，競逐2024年總統大位。（圖／記者李毓康攝）

三組總統候選人好感度都介在36％-42％，不過其中不喜歡柯文哲的比率則以49％最高，跟賴清德、侯友宜高出至少11％。

這次調查於12/13-17晚間進行，成功訪問1250人、368人拒訪；在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.8％內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權，調查經費來自聯合報。

根據《ET民調／555購屋方案、課後照顧打對了 侯康30-39歲增8.5個百分點》報導，若2024總統選戰由民進黨賴清德與蕭美琴的賴蕭配、國民黨侯友宜與趙少康的侯康配，及台灣民眾黨柯文哲與吳欣盈的柯盈配三組競逐，賴蕭配支持度38.5%領先侯康配的35.1%，差距3.4個百分點，而柯盈配以19.6%的支持度墊底。