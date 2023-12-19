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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「余天破口」衝擊三重綠鐵板：感覺受騙　可能綠地變藍天

▲民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部成立，主委余天助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主委余天「輔選神隱」引起話題。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

民進黨立委余天傳因未入不分區立委名，近期未在新北市造勢場合現身，引發外界注意。對此余天回應「我現在什麼職位都沒有了，所以不要問我好不好。」有綠營人士透露，余天對於未列不分有「感覺受騙」的心結，基層憂心三重將綠地變藍天，讓余天成為國民黨逆襲的破口。

資深媒體人黃揚明14日晚間在臉書發文指出賴蕭配目前有一大隱憂，那就是「消失在造勢場的新北競總主委余天」，余天上一次公開現身是在11月4日的新北競總成立造勢大會，之後便未再現身，連臉書也沒有更新，傳聞是因為沒有被列入不分區立委名單，且事前綠營內部沒有人先和他溝通，余天因而失望。

▲民進黨三重區立委初選李余典、李坤城、彭佳芸。（合成圖／翻攝自李余典、李坤城、彭佳芸臉書）

對於相關傳言，余天今現身立法院委員大樓，對於媒體追問，近期未站台助選是否跟不分區席位有關？余天僅回應，跟那沒關係。他也強調，政治的問題不要問他，「我現在什麼職位都沒有了，所以不要問我好不好。」

根據《聯合報》報導，有綠營人士透露，余天讓出區域立委席次，以為可以列入不分區，結果沒有「感覺受騙，當然心結難解。」綠營基層更擔憂三重會因此變天。由於當初民進黨內初選正國會李坤城、蘇系議員李余典、英系議員彭佳芸廝殺傷痕尚未撫平，「消失的余天」可能成為國民黨逆襲三重的破口。

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